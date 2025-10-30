info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » CBS: Pentagon planuje "pokaz siły"
CBS: Pentagon planuje "pokaz siły"

Wystrzał z wyrzutni HIMARS  
Sgt Anthony Ortiz /Wikimedia/PD Wystrzał z wyrzutni HIMARS
Na zdjęciu pocisk startuje z lądu

To ma być odpowiedź na działania Chin na Morzu Południowochińskim.

Jak donosi CBS, wydany rozkaz mówi o przeprowadzeniu "demonstracji precyzyjnego uderzenia" w odpowiedzi na agresywne działania sił Pekinu przeciwko filipińskim statkom i okrętom na wodach Morza Południowochińskiego. Ten "pokaz siły" ma polegać na wystrzeleniu pocisku z systemu artylerii rakietowej HIMARS.

Telewizja zaznacza jednak, że nie jest jasne, jaki byłby cel i lokalizacja tego uderzenia i czy w ogóle do niego dojdzie, bo rozkazy mogą zostać anulowane w każdej chwili. Dwa inne źródła powiedziały stacji, że operacja jest przygotowywana jako jedna z możliwych opcji, lecz jej wykonanie jest mało prawdopodobne.

Informacje o tym pojawiły się na niecałe trzy godziny przed planowanym spotkaniem przywódców USA i Chin w Pusan w Korei Południowej.

Według CBS, demonstracja ma sygnalizować sprzeciw USA wobec rozszerzającej się obecności wojskowej Chin na Morzu Południowochińskim i wsparcie dla Filipin, wobec których Chiny stosują agresywne działania.

Między statkami obu krajów wielokrotnie dochodziło do incydentów, zwłaszcza wokół Ławicy Scarborough. To obszar, co do którego i Manila i Pekin roszczą sobie prawa - choć w 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze orzekł, iż roszczenia terytorialne Chin w regionie są niezgodne z prawem międzynarodowym. W jednym z ostatnich incydentów we wrześniu chińska straż przybrzeżna użyła armatek wodnych przeciwko filipińskim statkom w rejonie spornej ławicy.

Dodatkowo Chiny we wrześniu ogłosiły teren rezerwatem przyrody, przeciwko czemu zaprotestowały zarówno Filipiny, jak i USA, oskarżając Pekin o "kolejną próbę zastosowania przymusu, mającą na celu realizację szerokich roszczeń terytorialnych i morskich na Morzu Południowochińskim kosztem sąsiadów".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.10.2025 09:10

TAGI| CHINY, FILIPINY, PAP, USA, WOJNA, WOJSKO

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

