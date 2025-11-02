Dwóm osobom zatrzymanych w sprawie kradzieży klejnotów z Luwru postawiono wstępne zarzuty - poinformowała w sobotę paryska prokuratura, na którą powołała się agencja AFP. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej kradzieży i w zmowie przestępczej.

Tożsamości zatrzymanych - kobiety i mężczyzny - nie ujawniono, żadna z tych osób nie przyznała się do winy. Przekazano jednak, że mężczyzna jest znany francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości z wcześniejszych napadów rabunkowych - podkreślił portal BBC.

W prawie francuskim postawienie wstępnych zarzutów oznacza, że śledczy mają powód przypuszczać, iż doszło do przestępstwa, lecz zezwolone jest kontynuowanie formalnego dochodzenia.

Adwokat kobiety powiedział reporterom, że jego klientka jest zdruzgotana i z całą mocą zaprzecza oskarżeniom. - Nie rozumie, w jaki sposób jest uwikłana w którykolwiek z czynów, o które jest oskarżana - powiedział AFP Adrien Sorrentino.

Zarzuty dotyczące kradzieży i zmowy przestępczej postawiono też dwóm zatrzymanym wcześniej mężczyznom, którzy - jak informowali śledczy - przyznali się "częściowo" do udziału w kradzieży. Trzy inne osoby zatrzymane w toku śledztwa zostały zwolnione bez postawienia zarzutów - podała AFP.

Klejnoty warte ok. 88 mln euro skradziono 19 października z paryskiego Luwru, najczęściej odwiedzanego muzeum świata. Jeden ze skradzionych przedmiotów - korona cesarzowej Eugenii - złodzieje upuścili podczas ucieczki. Pozostałych siedmiu klejnotów nie odnaleziono. Istnieje obawa, że zostały już wywiezione za granicę, choć prowadząca sprawę prokuratorka Laure Beccuau wyraziła nadzieję, że uda się je odzyskać w nienaruszonym stanie.

Ministra kultury Rachida Dati w piątkowym wywiadzie dla telewizji TF1 zapowiedziała, że do końca roku w słynnym muzeum zostanie zainstalowany nowy system antywłamaniowy. Przyznała, że ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Od czasu kradzieży zaostrzono środki bezpieczeństwa wokół francuskich instytucji kulturalnych, a Luwr przekazał niektóre ze swoich najcenniejszych klejnotów do przechowania Bankowi Francji.