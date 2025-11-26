info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież rusza w czwartek w pierwszą zagraniczną podróż: do Turcji i Libanu
Papież rusza w czwartek w pierwszą zagraniczną podróż: do Turcji i Libanu

Papież rusza w czwartek w pierwszą zagraniczną podróż: do Turcji i Libanu  
PAP/EPA/ERDEM SAHIN Błękitny meczet w Stambule

Papież Leon XIV wyrusza w czwartek w pierwszą zagraniczną podróż. Ponad pół roku po wyborze uda się do Turcji i Libanu. Zrealizuje plany swego poprzednika Franciszka, który chciał złożyć wizytę w Turcji w związku z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego.

Papież będzie w Turcji do niedzieli 30 listopada, a następnie do 2 grudnia - w Libanie.

W trakcie podróży wygłosi 16 przemówień i homilii.

Obok uczczenia rocznicy Soboru Nicejskiego - pierwszego zgromadzenia biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwołanego w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) - duże znaczenie będzie miała papieska wizyta w Libanie w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Interpretowana jest jako wyraz bliskości Leona XIV z tym niestabilnym regionem, o którym wielokrotnie mówił w swych wystąpieniach, apelując o zakończenie konfliktu w Strefie Gazy i udzielenie pomocy jej ludności.

W czwartek około południa papież przybędzie na kilka godzin do stolicy Turcji, Ankary. Z lotniska uda się do Mauzoleum Ataturka, założyciela Republiki Turcji i jej pierwszego prezydenta, marszałka Mustafy Kemala Ataturka.

Następnie Leon XIV zostanie oficjalnie powitany w Pałacu Prezydenckim i spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Wygłosi też przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

Po tych oficjalnych spotkaniach opuści Ankarę i przybędzie pod wieczór do Stambułu.

W piątek Leon XIV spotka się z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego w Stambule i odwiedzi prowadzony przez zakonnice dom pomocy dla osób starszych.

Potem uda się do Izniku, czyli miejscowości, która w starożytności i średniowieczu nosiła nazwę Nicea. To tam 1700 lat temu w historycznej krainie Bitynia odbył się pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna I Wielkiego po wydaniu edyktu mediolańskiego, który zakończył prześladowania chrześcijan. Cesarz chciał zjednoczyć chrześcijan i rozstrzygnąć spory, a jego udział w obradach podkreślił rosnące znaczenie chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.

W programie wizyty Leona XIV jest ekumeniczne spotkanie modlitewne w miejscu prac archeologicznych przy odkrytych w 2014 roku ruinach największej znanej w mieście chrześcijańskiej bazyliki świętego Neofita. Jej ruiny zostały zatopione przez wody jeziora.

W sobotę 29 listopada Leon XIV odwiedzi w Stambule Błękitny Meczet. Nie wiadomo jeszcze, jaką formę będzie miała ta wizyta.

Papież spotka się również z przywódcami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, z którym podpisze wspólną deklarację. Po południu w obiekcie sportowym odprawi mszę, w której ma uczestniczyć około 4 tysięcy osób.

W niedzielę 30 listopada, w ostatnim dniu pobytu w Stambule, Leon XIV odwiedzi katedrę ormiańską i weźmie udział w uroczystej mszy, czyli Boskiej Liturgii, w prawosławnej katedrze św. Jerzego.

Następnie odleci do stolicy Libanu, Bejrutu. Kraj ten odwiedził Paweł VI w 1964 roku, a Jan Paweł II w 1997 roku. Nazwał go wtedy "projektem pokoju", widząc w nim symbol współistnienia różnych wspólnot religijnych: muzułmanów i chrześcijan. Mówił wtedy, że Liban to dowód na możliwość pokojowego życia w harmonii. Wizyta ta odbyła się wtedy po długiej i wyniszczającej wojnie domowej, która wybuchła w Libanie w 1975 roku.

W 2012 roku pojechał tam Benedykt XVI. Także Franciszek chciał odwiedzić Liban.

We wrześniu 2020 roku, miesiąc po katastrofalnej eksplozji w bejruckim porcie, Franciszek zaapelował do wszystkich mieszkańców Libanu o odwagę i nadzieję. Podkreślił, że Libańczycy nawet w najtrudniejszych okresach swojej historii zachowali wiarę w Boga, pokazali, że potrafią uczynić ze swojej ziemi miejsce tolerancji i szacunku dla wszystkich.

- Liban nie może zostać opuszczony przez wspólnotę międzynarodową - zaznaczył wówczas papież.

W pierwszym dniu wizyty w libańskiej stolicy Leon XIV spotka się z prezydentem Josephem Aounem i wygłosi przemówienie do władz. W ogrodzie Pałacu Prezydenckiego posadzi cedr, symbol tego kraju.

W poniedziałek 1 grudnia papież pojedzie do miejscowości Annaja, znanego chrześcijańskiego centrum pielgrzymkowego. W tamtejszym monasterze maronickim znajduje się grób św. Szarbela Machlufa, mnicha i pustelnika, który żył w XIX wieku.

Następnie w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie Leon XIV spotka się z duchowieństwem.

W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym i międzyreligijnym na placu Męczenników i spotka się z młodzieżą w miejscowości Bkerke, gdzie znajduje się siedziba maronickiego patriarchy Antiochii.

We wtorek 2 grudnia, w ostatnim dniu wizyty, papież odwiedzi w Bejrucie szpital prowadzony przez siostry franciszkanki. Pomodli się też w miejscu wybuchu w bejruckim porcie z 2020 roku, w którym ponad 200 osób zginęło, a 7,5 tysiąca zostało rannych. Spotka się też z grupą ocalałych i rodzin ofiar.

Na zakończenie pobytu papież odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu wróci do Rzymu.

W Watykanie poinformowano, że w związku z sytuacją w Libanie na czas wizyty papieża wprowadzone będą odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Opublikowano program papieskiej podróży do Turcji i Libanu

VATICANNEWS.VA DODANE 27.10.2025

Opublikowano program papieskiej podróży do Turcji i Libanu

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało program pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV. Okazją do jej odbycia jest 1700. rocznica Soboru Nicejskiego.

więcej »

PAP |

dodane 26.11.2025 07:42

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.

Tymczasem do Kijowa dotarło Betlejemskie Światło Pokoju...

Zełenski: uczestnicy rozmów pokojowych podzieleni w kwestiach terytorialnych

Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jeden z przejawów myślenia życzeniowego unijnych przywódców

Włochy: W UE potrzebne reformy i odwaga, a nie polityka harakiri

Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.

Nie ma

Długi Polaków sięgają obecnie 42,8 mld zł

Nieregulowane zobowiązania obciążają prawie 2 mln osób.

Na dworcu

PKP Intercity kupi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn

Trafią do przewoźnika na początku 2026 r.

Bazylika św. Piotra

60 lat temu zakończył się Sobór Watykański II

Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.

Wystawa pokonkursowa Szopek Krakowskich

Kraków: rozstrzygnięto rekordowy 83. Konkurs Szopek Krakowskich

W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.

Benjamin Netanjahu

Izrael: Nie będzie państwa palestyńskiego

Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.

W Wenezueli

USA nasilają presję na Wenezuelę

W tle narkotyki, migranci i ropa.

