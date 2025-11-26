info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Uratowano 24 uczennice uprowadzone w zeszłym tygodniu
Uratowano 24 uczennice uprowadzone w zeszłym tygodniu

Uratowano 24 uczennice uprowadzone w zeszłym tygodniu  
PAP/EPA/AFOLABI SOTUNDE Chłopiec pośrodku to Nehemiah Matthew. Udało mu się uciec porywaczom.

Wszystkie 24 dziewczynki, które uprowadzili w zeszłym tygodniu ze szkoły uzbrojeni napastnicy w nigeryjskim stanie Kebbi, zostały uwolnione - poinformował we wtorek prezydent Nigerii Bola Tinubu.

Dziewczynki porwano 17 listopada z żeńskiej szkoły z internatem. W tym dniu władze podały, że uprowadzono 25 dziewcząt, ale z wtorkowego oświadczenia prezydenta wynika, że było ich 24. - Czuję ulgę, że wszystkie 24 dziewczynki są już w domu. Musimy teraz pilnie rozmieścić w najbardziej zagrożonych rejonach więcej żołnierzy, by uniknąć kolejnych porwań - oznajmił prezydent.

Nie podano szczegółów na temat operacji ratunkowej.

W północno-zachodniej Nigerii dochodzi do powtarzających się masowych porwań ze szkół przez uzbrojone gangi żądające okupu.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii (CAN) podało, że 21 listopada uzbrojeni napastnicy uprowadzili co najmniej 227 uczniów i nauczycieli z katolickiej szkoły w stanie Niger. Było to największe masowe porwanie uczniów szkoły od ataku z marca 2024 roku, gdy w stanie Kaduna uprowadzono ponad 200 dzieci - podkreśliła agencja Reutera.

We wrześniu br. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) opublikował raport dotyczący porwań uczennic, począwszy od głośnego uprowadzenia z 2015 r., za które odpowiadała islamistyczna organizacja Boko Haram. Uprowadzone nastolatki były gwałcone, zmuszane do małżeństw i do zmiany religii.

Komitet uznał, że wielokrotne zaniedbania ze strony państwa w zakresie ochrony uczennic i innych kobiet oraz dziewcząt przed porwaniami stanowią systematyczne i poważne naruszenia.

Tajlandia: Kobieta ocknęła się tuż przed kremacją

PAP DODANE 25.11.2025

Tajlandia: Kobieta ocknęła się tuż przed kremacją

Sześćdziesięciopięcioletnia Tajka, uznana za zmarłą, zaczęła dawać z trumny sygnały życia tuż przed planowaną kremacją w świątyni - przekazał we wtorek portal Thai Examiner. Lekarze ustalili, że kobieta cierpiała na skrajną hipoglikemię, czyli niebezpiecznie niski poziom glukozy we krwi, co spowodowało stan przypominający śmierć. »

więcej »

PAP |

dodane 26.11.2025 08:07

