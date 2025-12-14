info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym
rss newsletter facebook twitter

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?  
MOHAMMED SABER /PAP/EPA Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?
Powinni się raczej spalić ze wstydu

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Przywódca organizacji terrorystycznej Hamas Chalil al-Hajja oświadczył, że posiadanie przez tę grupę broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym. Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy - przekazał w niedzielę portal Times of Israel.

W przemówieniu z okazji 38. rocznicy powstania Hamasu al-Hajja wyraził przekonanie, że siły stabilizacyjne (ISF) powinny ograniczyć się do "utrzymywania zawieszenia broni i rozdzielania stron konfliktu wzdłuż granicy Strefy Gazy" - powiadomił portal, powołując się na wypowiedzi lidera Hamasu, opublikowane przez to ugrupowanie.

ISF są częścią drugiego etapu planu prezydenta USA Donalda Trumpa, zatwierdzonego w listopadzie rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Plan sugeruje, że "wiarygodna ścieżka" do samostanowienia i państwowości Palestyny mogłaby być możliwa, gdyby zdemilitaryzowana Strefa Gazy została odbudowana, a Autonomia Palestyńska na Zachodnim Brzegu "konsekwentnie" zreformowała się i została uznana za zdolną do przejęcia Strefy Gazy od sił międzynarodowych.

Al-Hajja wezwał Hamas i kontrolujący Autonomię Palestyńską Fatah do porozumienia i uzgodnienia programu, obejmującego "ożywienie palestyńskiego życia politycznego poprzez wybory". Zdaniem portalu sugeruje to, że grupa dąży do utrzymania władzy w Strefie Gazy.

Przywódca Hamasu poparł atak tego ugrupowania z 7 października 2023 r., który wywołał wojnę z Izraelem i skutkował stratami ludzkimi w Strefie Gazy przekraczającymi 70 tys. osób. Podziękował krajom arabskim i muzułmańskim za pomoc humanitarną, a Rosję i Chiny pochwalił za zajmowanie propalestyńskiego stanowiska na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oddał też hołd "tym, którzy wspierali naród (palestyński) na placach miejskich, ulicach i uniwersytetach". Odniósł się w ten sposób do powszechnych antyizraelskich protestów w krajach zachodnich, z których wiele było powiązanych ze wzrostem retoryki antysemickiej i atakami na Żydów. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 14.12.2025 18:55

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, IZRAEL, PAP, ROSJA, SIŁY POKOJOWE, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, TERRORYZM, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"FT": Ukraina mogłaby przystąpić do UE 1 stycznia 2027 r. | Przywódcy Francji, W. Brytanii i Niemiec rozmawiali z prezydentem USA o Ukrainie | Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA | Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja | ONZ, Szczerski: jeśli chcemy trwałego pokoju, nie możemy zgadzać się na rosyjskie warunki
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 