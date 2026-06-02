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AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Po zbombardowaniu Kijowa  
Vladyslav Musiienko /PAP Po zbombardowaniu Kijowa

Od grudnia 2025 roku do maja 2026 ukraińska armia odzyskała ok. 280 kilometrów kwadratowych więcej terytorium od Rosji niż utraciła na jej rzecz - poinformowała agencja AFP, powołując się na analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

"Siły ukraińskie jak dotąd powstrzymały większość działań rosyjskiej ofensywy wiosenno-letniej" - napisano w analizie ośrodka, który śledzi przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Według danych ISW, w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026 roku obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych. To zasadnicza zmiana w stosunku do analogicznego okresu od grudnia 2024 roku do maja 2025 roku, gdy rosyjskie zyski terytorialne wyniosły ok. 515 kilometrów kwadratowych.

Z analiz ISW wynika także, że rosyjskie postępy w działaniach ofensywnych znacząco zwolniły w 2026 roku, nawet jeśli uznać za kontrolowane przez Rosję obszary tzw. szarej strefy, pozostające faktycznie poza kontrolą którejkolwiek ze stron.

Oceny amerykańskiego think-tanku potwierdzają także źródła ukraińskie: według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), w maju 2026 roku rosyjska armia zajęła jedynie 14 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, które nie było wcześniej okupowane.

Równolegle, działania ukraińskich bezzałogowców, realizowane na rosyjskim zapleczu (ataki na rafinerie i sieci przesyłowe) sprawiają, że rosną koszty prowadzenia wojny dla Rosji, ze względu na ograniczenie możliwości eksportu ropy naftowej i wpływów do budżetu. Według stanu na maj prawie 40 proc. zakładów zajmujących się przetwórstwem rosyjskiej ropy zostało wyłączonych z eksploatacji w wyniku ukraińskich ataków w głębi Rosji - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 

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PAP |

dodane 02.06.2026 19:02

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

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