Nagroda „Przyjaciel Życia" 2026
Nagroda „Przyjaciel Życia” 2026

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2026  
Roman Koszowski /Foto Gość Rodzina Tomickich

Tegorocznymi laureatami Nagrody „Przyjaciel Życia” zostali dr inż. Adam Kisiel, współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, oraz Agnieszka i Maciej Tomiccy. Gala odbyła się dziś w Krakowie.

Nagroda „Przyjaciel Życia” jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania cywilizacji życia i miłości.

Laureatami Nagrody „Przyjaciel Życia – Cichy Bohater” zostali Agnieszka i Maciej Tomiccy. Zarząd Stowarzyszenia wyróżnił ich za postawę pro-life w codzienności wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci 
nienarodzonych i z niepełnosprawnościami.

Są oni rodzicami Jagody, Franciszka, Aleksandry i śp. Stanisława. Jagoda urodziła się jako wcześniak w 24 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie, które ratowało życie mamy i córki. Ważyła zaledwie 600 gramów. Była niewiele większa niż dłoń taty. Niedługo po urodzeniu musiała przejść ryzykowną operację serca. Lekarz dawał dziewczynce jedynie 5 proc. szans na przeżycie. Choć Jagódka nie potrafi samodzielnie usiąść i chodzić, jest radosną dziewczynką, kochaną przez rodziców i rodzeństwo. Bardzo lubi zajęcia szkolne, muzykę klasyczną i podróże. Z najbliższymi komunikuje się gestami i za pomocą specjalnego systemu komunikacji. Więcej o niej dowiesz się z tekstu Agnieszki Huf:

„Życie Jagody to łaska". Ze świętą na chacie

Gość Extra nr 9 DODANE 16.05.2024 AKTUALIZACJA 24.05.2024

„Życie Jagody to łaska". Ze świętą na chacie

Kiedy nie walczą akurat o życie, jest dobrze. I choć ktoś może patrzeć ze współczuciem na chorobę ich dziecka, nie mają wątpliwości: dostali wielką łaskę. »

W czasie konferencji odbyła się premiera filmu o rodzinie Agnieszki i Macieja Tomickich pt. „Światło Jagody”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka „Światło Jagody”

Nagrodę za wkład w dzieło ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci otrzymał dr inż. Adam Kisiel, doktor nauk technicznych, inżynier budownictwa lądowego, wieloletni nauczyciel akademicki, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej. Jest on współzałożycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, która trwa nieprzerwanie od ponad 45 lat. 
Od 1980 r. modlitwę w intencjach Krucjaty zadeklarowało ok. 100 tys. osób z całej Polski. Wytrwała modlitwa przyczyniła się do przełomowej zmiany prawa w 1993 r., a co za tym idzie – do uratowania od aborcji wielu dzieci i kobiet. Dr inż. Adam Kisiel przez 
kilkadziesiąt lat współpracował z dr. inż. Antonim Ziębą, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Siła działań pana inżyniera tkwi w cichej konsekwencji, w zdolności do pokornego trwania przy wartościach, na przekór złu świata. Jego czyny zawsze były skierowane w stronę dobra, nigdy – w stronę własnych korzyści. Psalm 1 obiecuje, że człowiek zakorzeniony w Bogu «cokolwiek uczyni, to pomyślnie wypada». Owoce służby pana Adama Kisiela widoczne są w świadectwach przemienionych serc, a zwłaszcza tych decyzji, by życie poczęte uszanować, a nie unicestwić. Nigdy nie dowiemy się, ile matek postanowiło swoje dzieci przyjąć, jak wiele dramatycznych losów zostało odwróconych dzięki modlitwie, oddaniu, służbie pana inżyniera. Dziś z wdzięcznością i szacunkiem wyróżniamy pana Adama Kisiela. Niech ta nagroda będzie znakiem naszego uznania dla jego życia, które oddał dla dobra dzieci nienarodzonych i prawdy, że każde życie jest święte - powiedział w laudacji Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2026   Łukasz Gurbiel dr inż. Adam Kisiel

– To, co mnie najbardziej uderza w dzisiejszych laureatach, to to, że to są normalni ludzie, którzy mają swoje lęki, obawy, ale 
mając bezwarunkową miłość i wiarę są w stanie robić wielkie rzeczy – powiedział na zakończenie prezes Wojciech Zięba. 

PSOŻC

GOSC.PL |

dodane 28.01.2026 14:37

TAGI| ADAM KISIEL, POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA, TOMICCY

