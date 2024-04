Aborcja. Jak rozmawiać z nastolatkiem?  

– Zastanowimy się na nim, jakich argumentów w dyskusjach o aborcji używa młode pokolenie. Postaramy się na każdy z nich merytorycznie odpowiedzieć, wsłuchując się w potrzeby, przekonania a czasem lęki, które za nimi stoją. Ponadto przeanalizujemy badania opinii społecznej i przyjrzymy się postawom prokreacyjnym młodych dorosłych – mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem spotkania.

– „Życie kobiet jest zagrożone”, „Kobiety powinny mieć wybór”, „Lepiej przerwać życie chorego dziecka, niż skazywać je na cierpienie” – słyszymy nie tylko w pracy, wśród znajomych i w mediach, ale czasami także przy rodzinnym stole, gdy nastolatki zadają trudne pytania. Mają prawo do rzetelnej odpowiedzi. My im tych odpowiedzi udzielimy – dodaje organizatorka i zaprasza na webinar rodziców z dorastającą młodzieżą, nauczycieli, katechetów, a także wszystkich, którzy chcą merytorycznie rozmawiać o aborcji, bez rozgrzewających spór emocji.

Po swoim wykładzie Magdalena Guziak-Nowak odpowie na pytania, które uczestnicy spotkania będą mogli zadawać na czacie w trakcie webinaru. Pytania można również nadesłać wcześniej za pomocą specjalnego formularza, który znajduje się na stronie z zapisem na webinar.

Wszyscy chętni uczestnicy otrzymają bezpłatne zaświadczenia uczestnictwa oraz prezentację, z której prowadząca będzie korzystać w trakcie webinaru. Prezentację będzie można wykorzystać np. podczas lekcji lub spotkania dla młodzieży.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Zapisu na niego można dokonać na stronie: https://pro-life.pl/webinary/. Na stronie tej można również zadać pytanie związane z tematem webinaru.

Kwietniowe spotkanie jest częścią projektu edukacyjnego EduLife tworzonego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. To trwający już trzy lata cykl popularnonaukowych webinarów, które odbywają się od października do czerwca w każdą drugą środę miesiąca. Wykłady i rozmowy z zaproszonymi gośćmi są cenioną przez licznych odbiorców okazją do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, m.in. o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki i cele diagnostyki prenatalnej.

Nagrania z poprzednich webinarów dostępne są na kanale Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka na YouTube: www.youtube.com/psozc.