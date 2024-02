Do Sejmu wpłynął we wtorek rządowy projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki "dzień po". Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka apeluje do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, ze względu na dobro nienarodzonych dzieci, niepełnoletnich dziewczynek i kobiet.