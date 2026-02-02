info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Inflacja gorsza niż złodzieje
rss newsletter facebook twitter

Inflacja gorsza niż złodzieje

Mamy ich znacznie więcej niż trzy dekady temu  
Henryk Przondziono /Foto Gość Mamy ich znacznie więcej niż trzy dekady temu
... ale to nie znaczy, że jesteśmy bogatsi

Dla ponad połowy Polaków największym zagrożeniem dla ich finansów jest inflacja.

Dla ponad połowy badanych Polaków największym zagrożeniem dla ich finansów jest inflacja - wynika z badania "Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy". Co trzeci ankietowany wskazał na kradzież pieniędzy. W raporcie zauważono, że z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, iż do początku grudnia 2025 r. w Polsce zarejestrowano ponad 222 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa - dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Równolegle CERT Polska tylko w okresie od stycznia do listopada zablokowało ponad 1,8 mln podejrzanych wiadomości SMS wykorzystywanych w kampaniach phishingowych.

Jak wynika z badania "Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy", przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, 28 proc. respondentów wskazało ryzyko utraty pieniędzy w wyniku cyberoszustw jako jedno z największych zagrożeń dla swoich finansów. To więcej niż obawa przed brakiem oszczędności (25 proc.) czy utratą pracy lub spadkiem dochodów (22 proc.). Więcej wskazań miała tylko inflacja (57 proc.) oraz niespodziewane duże wydatki, takie jak koszty leczenia czy remontu (47 proc.).

W grupie badanych powyżej 65. roku życia lęk przed cyberoszustwami zadeklarowało 39 proc. osób, wobec 21 proc. wśród ankietowanych w wieku 18-24 lata.

"Prognozy na 2026 r. wskazują, że cyberprzestępcy będą nadal korzystać z dobrze znanych metod, takich jak fałszywe SMS-y czy e-maile, ale coraz częściej łączyć je z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Spoofing numerów telefonów, manipulacja głosem oraz deepfake'i sprawiają, że granica między autentycznym kontaktem a próbą oszustwa staje się coraz trudniejsza do rozpoznania. Koszt przeprowadzenia ataku spada, a jego potencjalny zasięg rośnie" - ocenili autorzy raportu.

Zaznaczyli, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują systemy, a częściej ludzi. "Podszywają się pod banki, urzędy czy nawet bliskich, wykorzystując presję czasu i strach przed utratą pieniędzy. W 2026 r. takich prób będzie więcej, a ich wiarygodność będzie rosła" - dodali.

"Rosnąca skala wyłudzeń sprawia, że w 2026 r. ochrona danych osobowych stanie się jednym z filarów bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych. Jednocześnie presja będzie rosnąć także po stronie instytucji - banków, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii czy administracji publicznej - by nie tylko ostrzegały przed oszustwami, ale ograniczały ich skutki tam, gdzie to możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet najlepsze systemy zabezpieczeń nie są w stanie zastąpić ostrożności użytkownika" - podsumowali.

Badanie "Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy" zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w grudniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1003 konsumentów. (PAP)

fos/ mrr/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.02.2026 06:33

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zboża: ile produkujemy, ile importujemy? | Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym | "PB": Rządowy software house chce rzucić rękawicę Microsoftowi | Drugi dzień z KSeF - nie działa logowanie profilem zaufanym | Znikają miejsca pracy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, kryzys ogarnia też Polskę
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 