info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Dziadek
rss newsletter facebook twitter

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Teraz znowu jest przede mną. W sklepiku, w którym z Żoną kupujemy zwykle kakauszale.  

Pewnie tym razem ich nie będzie, nie było na wystawie, ale mimo wszystko wszedłem. Dziadek kończy zakupy. Mleko, masło, pieczywo…

- Wszystko? – pyta ekspedientka.

- Wszystko. No chyba, że mi pani jeszcze powie, jak przepędzić tych wszystkich Ukraińców z Polski…

Konsternacja. Kobieta patrzy na mnie, ja na nią, a w myślach początek jednego z wierszy Anny Krztoń: „pozwól, że zwymiotuję doczesnością”.

Sprzedawczyni rusza jednak z kontrą. Po śląsku.

- Ino narzykocie na tych Ukraińców i narzykocie, a jakby niy łōni, wto by w tyj Polsce robił? U moigo chopa na grubie już połowa chopów to Ukraińce, bo Poloki robić niy chcōm. I tako jes prowda!

Potem zaczyna się tłumaczenie, że może i 800+ biorą, ale za to odprowadzają przecież do budżetu takie sumy w podatkach, które wielokrotnie przekraczają to, co wypłaca im się w ramach 800+.

Potwierdzam, że tak jest. Że też o tym czytałem. Szkoda, tylko że nie mam pamięci do cyferek. Wtedy rzuciłbym, że, np. jak podano w ubiegłym roku „na każde 1 zł otrzymane przez obywateli Ukrainy w ramach programu 800+ migranci wpłacili do polskiego budżetu ok. 5,4 zł”.

Ale nawet bez tych danych dziadek wychodzi ze sklepu pokonany.

- Skoro pani tak mówi… - rzuca na odchodne, ale nie wiem, czy został przekonany. Chyba towarzyszy mu leki dąs, lub foch.

Starość, nie radość? Cykas odwinięty? (taka roślinka, żeby nie było. Aczkolwiek nazwa, w tym momencie, w punkt).

Chwilę potem do sklepu wchodzą dwa "ewoki" - nastolatki w tych swoich mega szerokich spodniach i mega szerokich bluzach z kapturami. Naprawdę wyglądają jak te misie z "Gwiezdnych wojen". Od razu robi się sympatyczniej. "To idzie młodość". Choć jakie tam oni maja poglądy, jakie Tik Toki kształtują ich umysły - może lepiej nie wiedzieć.

A jednak, przecież, chrześcijanin jest misjonarzem nadziei. Więc jakaś nadzieja we mnie jednak jest. Musi być.

TAGI| CODZIENNOŚĆ, FELIETONY, GÓRNY ŚLĄSK, POLSKA, UKRAINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

Euro

Donald Trump

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego", w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu" – powiedział aktor.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Środa
noc
7°C Środa
rano
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
wiecej »
 