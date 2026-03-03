Poszukać odpowiedzi

Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.
Po prostu gdyby nas ktoś wtedy wypytał, tak byśmy powiedzieli. Widzieliśmy siebie takim a nie innym, tutaj a nie tam. Miały się stać, ale się nie stały. Z jakiego powodu? Ach, długo by opowiadać! Choć właściwie nie wiadomo o czym. Każdy powód wydaje się nie do końca prawdziwy. Po prostu to dojmujące uczucie, jakby świat się obrócił, przekręcił o ileś stopni – a myśmy tego nie zauważyli. A raczej zauważyli dopiero co. Zaskoczeni, zatrzymani w pół kroku – maskujemy wszystko lekceważącym machnięciem ręki. Że ja też chciałam, że miałem… Nawet zwyczajowe spojrzenie w przyszłość – „może kiedyś” – przeradza się raczej w „może, kiedyś”, wspomnienie niedotykalnej już przeszłości.
Albo ta wyczytana historia. Staruszka opowiada o sobie, wspomina. Młodość, marzenia, miłość. Potem mały hotelik pod miastem – wspólne dzieło, praca, zaangażowanie. W pewnym momencie odkrycie, że komuś nie zależy aż tak bardzo, że po prostu widzi to inaczej, całe rozłożenie akcentów, sens. Miesiąc po miesiącu, rok po roku – ten drugi przestał być wsparciem, stawał się problemem. W końcu: kłótnia, wyjazd w burzę, wypadek. Mówi: nie zatrzymałam go. Nie chciałam go zabić. Ale czasem chciałam, żeby zniknął.
Przeglądamy się w cudzym życiu jak w lustrze. Dostrzegamy prawidłowości, czasem może nawet łatwiej niż we własnym. Czy odkryjemy i to, że możemy wybierać: teraz, tutaj? Że to wszystko się liczy: wyłączony budzik, pierwszy krok, kolejny gest. Myśli przed zaśnięciem i po obudzeniu. Radość z obecności.
W wierze w Boga jest coś orzeźwiającego. W każdym sensie: gaszącego pragnienie w spiekocie, ale i otrzeźwiającego nas wtedy, gdy za bardzo pogrążamy się w czymś, co nie jest realne.Przecież burze, spostrzeżenia, cała nasza przeszłość, dobro, które możemy czynić dzisiaj– to wszystko istnieje, wydarza się, trwa. Co dalej? Pewnie nie ma dyżurnych wskazówek, automatycznego „kopiuj-wklej”. Może tak jak u Herberta: „pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi”, tym razem udzielonej sobie samym.
Zacznijmy. Przeżyjmy to. Jeden, jedyny raz.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.
Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.
Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.
Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.
Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.
Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.
Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.
Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.
We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.