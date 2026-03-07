info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Tatry: Pierwsze oznaki wiosny
rss newsletter facebook twitter

Tatry: Pierwsze oznaki wiosny

Tatry  
Henryk Przondziono/GN Tatry
Potok w Dolinie Chochołowskiej

W Tatrach pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Na nasłonecznionych polanach zakwitły już pojedyncze krokusy, jednak na spektakularne fioletowe dywany trzeba będzie jeszcze poczekać - poinformował Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

- Nad Tatrami mamy stabilną, słoneczną i piękną pogodę i tak będzie w najbliższym czasie. Słońce dosyć mocno operuje, a temperatura szybko wzrasta - w Zakopanem jest około 10 stopni Celsjusza. W Tatrach jest zdecydowanie chłodniej - na Kasprowym Wierchu do 3 st. ciepła - ale stoki o ekspozycji słonecznej są bardzo mocno nagrzewane i to stanowi główny problem lawinowy. Spodziewajmy się tego, że popołudniami będzie bardziej niebezpiecznie niż rano - powiedział Zając.

Jak zaznaczył, rano śnieg w górach jest twardy i zmrożony, dlatego nawet w dolinach potrzebne są raczki i kijki trekkingowe. W wyższych partiach gór niezbędne są raki, czekan oraz lawinowe ABC.

- Warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej są dobre, natomiast trzeba pamiętać o wyposażeniu zimowym. Obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego - podkreślił przedstawiciel TPN.

Pierwsze krokusy można już zobaczyć na nasłonecznionych polach m.in. na Przysłopie Miętusim, Polanie Chochołowskiej oraz na Kalatówkach. Na razie są to niewielkie skupiska kwiatów.

- Kiedy pojawią się wiosenne deszcze i wiatr halny przyniesie gwałtowne ocieplenie, będziemy mogli podziwiać masowe kwitnienie krokusów. Na górskich polanach leżą jeszcze płaty twardego, zmrożonego śniegu, które muszą się roztopić. Na efekt spektakularnych, fioletowych dywanów trzeba będzie jeszcze zaczekać - wyjaśnił Zając.

Według przyrodników, wysyp krokusów spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia.

W Tatrach widać także inne oznaki budzącej się przyrody. Przy górskich potokach kwitną już lepiężniki, których charakterystyczną cechą jest to, że najpierw pojawiają się kwiaty, a dopiero później liście.

- Przyroda powoli budzi się do życia. Już od początku marca obserwujemy także aktywność niedźwiedzi. Aktywne są też rysie oraz wilki, które przystąpiły do godów - powiedział Zając.

TPN przypomina jednocześnie o ochronie rzadkich gatunków zwierząt, takich jak cietrzew. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem - w Tatrach żyje zaledwie 30-40 osobników. Przyrodnicy przypominają, aby w pobliżu górnej granicy lasu nie jeździć na nartach poza wyznaczonymi trasami, aby nie płoszyć tych unikatowych ptaków. (PAP)

szb/ agz/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 07.03.2026 08:43

TAGI| EKOLOGIA, PAP, PRZYRODA, TURYSTYKA, ZASOBY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji | Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael | Kosztowna wojna USA
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 