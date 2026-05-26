Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

W Tatrach nie występuje obecnie zagrożenie lawinowe, jednak w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy (TPN) ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że w Tatrach nie występuje obecnie zagrożenie lawinowe - mała i stabilna pokrywa śnieżna nie stwarza już ryzyka zejścia lawin.

Mimo braku zagrożenia lawinowego warunki w Tatrach nie mają jeszcze charakteru w pełni letniego. Jak informują służby TPN, powyżej górnej granicy lasu na części szlaków nadal utrzymuje się śnieg, szczególnie w żlebach, miejscach zacienionych oraz na stokach o północnej ekspozycji.

"W takich miejscach jest bardzo ślisko, a przejście może być trudne i niebezpieczne" - podkreślają w komunikacie pracownicy TPN. Na odcinkach leśnych szlaki są miejscami mokre i błotniste.

TPN apeluje, aby osoby planujące wyjścia w wyższe partie gór posiadały doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność posługiwania się nim.

Pojedyncze płaty śniegu zalegają jeszcze m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna ma ok. 24 cm.

Choć ryzyko zejścia lawin nie występuje, ratownicy przypominają, że zalegający śnieg i lód w stromym terenie nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla turystów. (PAP)

szb/ kcz/