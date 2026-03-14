Pięć amerykańskich tankowców powietrznych zostało uszkodzonych podczas irańskiego ataku rakietowego na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej w minionych dniach - poinformował w piątek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dwóch amerykańskich urzędników.

Tankowce nie zostały całkiem zniszczone i przechodzą naprawę - powiedział jeden z przedstawicieli władz. W atakach nikt nie zginął.

Samoloty zostały uszkodzone na bazie lotniczej Księcia Sultana (Prince Sultan), położonej w prowincji Al-Chardż, na południe od stolicy, Rijadu.

Jak podsumowała gazeta, dotychczas zniszczonych albo uszkodzonych od początku operacji zbrojnej przeciwko Iranowi zostało co najmniej siedem tankowców amerykańskich sił powietrznych. W czwartek w zachodnim Iraku doszło do kolizji dwóch tankowców KC-135. Jeden z nich rozbił się, a wszystkich sześciu członków jego załogi zginęło.

Od 28 lutego siły USA i Izraela prowadzą ataki na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.