Ekspert: fala fałszywych alarmów może być częścią nowego zagrożenia
Ekspert: fala fałszywych alarmów może być częścią nowego zagrożenia

Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Coraz częściej celem nie jest ideologia, lecz chaos, szok i destabilizacja.

Fałszywe alarmy i internetowe grupy "nakręcające się" przemocą mogą być przejawem nowego typu zagrożenia - ocenił kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka dr Konrad Ciesiołkiewicz. Ostrzegł, że coraz częściej celem nie jest ideologia, lecz chaos, szok i destabilizacja

W ostatnich tygodniach służby informowały o serii fałszywych alarmów dotyczących m.in. polityków i osób publicznych. W sprawie zatrzymano młodych ludzi działających w internetowej grupie, która - według śledczych - miała funkcjonować całkowicie online i wykorzystywać komunikatory oraz platformy internetowe do organizowania działań destabilizujących.

Zdaniem Ciesiołkiewicza tego typu aktywność wpisuje się w mechanizmy opisywane przez Europol i instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem radykalizacji.

- To spełnia szerokie kryteria tego, co określa się dziś mianem "com" - sieciowych grup funkcjonujących całkowicie online. Często te osoby nawet się fizycznie nie znają, ale działają według określonej logiki medialnej - sieciują się, budują relacje zależności, nakręcają się wzajemnie" - powiedział PAP ekspert.

Jak wyjaśnił, w takich środowiskach pozycję buduje się poprzez wywoływanie coraz większego szoku społecznego. - Im większy "dym" ktoś zrobi, im większą wywoła panikę czy chaos, tym bardziej rośnie jego status w grupie. Bardzo często mamy też do czynienia z czymś w rodzaju toksycznej grywalizacji - użytkownicy wymieniają się "dobrymi praktykami", mówią sobie: "to zadziałało", "to wywołało większy efekt" - wskazał.

Ekspert zwrócił uwagę, że szczególnie podatne na wpływ takich środowisk są osoby młode - często samotne, odrzucone społecznie lub przeżywające kryzysy psychiczne. - Takie osoby są namierzane w sieci - na grupach wsparcia, platformach społecznościowych czy forach. Często są to młodzi ludzie w kryzysie zdrowia psychicznego, po doświadczeniu bullyingu, z depresją czy poczuciem izolacji społecznej - zaznaczył.

Według niego coraz częściej mamy do czynienia z nową formą radykalizacji określaną jako "nihilistycznie zorientowana przemoc". - To różni się od klasycznego ekstremizmu tym, że ideologia jest drugorzędna. Celem samym w sobie staje się destrukcja - wywołanie szoku, chaosu, cierpienia. To fascynacja przemocą jako taką - powiedział.

Ciesiołkiewicz podkreślił, że problem nasilił się po wybuchu wojny w Ukrainie, a młodzi ludzie bywają wykorzystywani również do działań o charakterze hybrydowym. - Europol i przedstawiciele NATO mówią dziś wprost o wykorzystywaniu młodych ludzi do siania chaosu i destabilizacji. I często te osoby nawet nie wiedzą, że są narzędziami w czyichś rękach - ocenił.

Jak wyjaśnił, działania tego typu mogą przyjmować formę tzw. violence as a service - przemocy jako usługi. Zadania są zlecane przez komunikatory, często za niewielkie wynagrodzenie.

- Ktoś dostaje komunikat: "zrób zdjęcie", "przenieś paczkę", "wyślij alarm". Czasem dopiero później okazuje się, że uczestniczył w działaniach przestępczych albo destabilizacyjnych - wskazał ekspert.

Jego zdaniem państwo pozostaje wobec tych zjawisk częściowo bezradne, ponieważ przestrzeń cyfrowa wciąż w niewystarczającym stopniu podlega regulacjom. - Jeszcze nigdy w historii dostęp do młodych ludzi nie był tak łatwy. Kiedyś istniała bariera geografii, rodziny czy szkoły. Dziś każdy ma smartfon i jest stale online - podkreślił.

Ekspert ocenił, że konieczne są zarówno regulacje dotyczące platform cyfrowych, jak i szeroka edukacja społeczna. - Musimy nauczyć się o tym rozmawiać - w szkołach, rodzinach, samorządach. Nie chodzi o moralizowanie, ale o budowanie krytycznego myślenia, dystansu i odpowiedzialności za innych - zaznaczył.

Ostrzegł też, że brak reakcji może doprowadzić do dalszego wzrostu przemocy i radykalizacji młodych ludzi.

Cała rozmowa ukaże się o godz. 7.00

Mira Suchodolska (PAP)

mir/ agz/

dodane 28.05.2026 09:00

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA, INTERNET, MEDIA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, TERRORYZM

