"Dawajcie, a będzie wam dane"  

Franciszek zaznaczył, że współczesny świat chce przede wszystkim posiadać. To pragnienie jednak nigdy nie jest zaspokojone, bo mając, chce się jeszcze więcej. Dlatego Jezus zmienia punkt orientacji i wychodzi nie od tego, aby mieć, lecz aby dawać.

“Dawać to znaczy zaangażować swoje życie. Dawać, czyli wstać z fotela, z wygody, która koncetruje nas na sobie samych, aby ruszyć w drogę. Dawać oznacza nie wegetować w życiu, ale wyjść na zewnątrz, aby ofiarować światu choć trochę dobra – tłumaczył Ojciec Święty. - Proszę was, nie ograniczajcie życia do tego, co wygodne, nie zadowalajcie się oglądaniem go w telewizji, nie wierzcie w to, że kiedyś będzie taka aplikacja do ściągnięcia, która uczyni was szczęśliwymi. Najpiękniejsze marzenia zdobywa się mając nadzieję, cierpliwość i determinację, rezygnując z pośpiechu.”

Franciszek zachęcił skautów, aby nie koncentrowali się na tym, że ktoś być może będzie uważał ich za naiwnych, gdy będą chcieli dzielić się z innymi. Wezwał, aby zaufali Jezusowi, który dającym, daje jeszcze więcej.

“Bóg jest Ojcem i da wam więcej, niż potraficie sobie wyobrazić. Bóg nie zostawia nikogo z pustymi rękoma. Kiedy wydaje się, że chce ci coś zabrać, to tylko po to, aby dać jeszcze więcej i lepiej, aby wesprzeć cię w drodze – podkreślił Papież. - Uwalnia cię od fałszywych obietnic konsumpcji, aby uczynić cię wewnętrznie wolnym. Jezus sprawia, że czujesz wewnętrzną wolność, nie tę zewnętrzną. Daje to, co żadna rzecz dać nie może dlatego, że najnowszy smartphone, najszybszy samochód i najmodniejsze ubranie oprócz tego, że nigdy cię nie zaspokoją, nie dadzą ci nigdy radości z bycia kochanym i kochania. To jest prawdziwa radość: czuć, że jest się kochanym i kochać.”

Papież dodał także, iż nieprawdą jest, że czymś małym, co dajemy wielkiemu światu nie możemy go zmienić.

“Dlatego, że jesteś wyjątkowy. Dlatego, że nikt w świecie nie może dać światu tego, co możesz dać ty – zaznaczył Ojciec Święty. - Każdy z was jest jedyny i proszę was, nie zapominajcie o tym nigdy, że jesteście cenni w oczach Boga. Dla Kościoła jesteście cenni, dla mnie jesteście cenni. Pragnę to powiedzieć każdemu z was: ty jesteś dla mnie wyjątkowy.”

Franciszek zwrócił uwagę skautom, że dawanie dotyczy także świata stworzonego. Jeżeli będziemy go tylko wykorzystywać źle skończymy, jeżeli zaś zatroszczymy się o niego, będziemy mieli nasz dom także i jutro.

“Zauważyliście, że świat stworzony nie ma granic? Rośliny, lasy, zwierzęta rosną bez granic, bez urzędów celnych. Stworzenie jest otwartą księgą, która daje nam cenną naukę: jesteśmy w świecie po to, aby spotkać innych, aby budować wspólnotę, ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą złączeni – podkreślił Franciszek. - Stworzenie jest dane, aby łączyć nas z Bogiem i między sobą. Jeżeli wyjdziemy od przesądów na temat innych, od z góry ustalonych koncepcji, zawsze będziemy widzieć ograniczenia i bariery. Jeśli natomiast rozpoczniemy od spotkania drugiego, z jego historią, jego życiem, odkryjemy brata, z którym zamieszkujemy wspólny dom.”

Franciszek zachęcił także skautów do bycia aktywnymi budowniczymi odnowionej Europy, społeczeństwa pojednanego i zintegrowanego.