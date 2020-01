Mapę Pamięci Zbrodni Katyńskiej zobaczysz wchodząc na adres: Katyn.PolskiSwiat.online Do dziś zilustrowano przeszło 300 miejsc na całym świecie: pomników, tablic pamięci, witraży, malowideł. Twórcy apelują o zgłaszanie tych, których brakuje. – Wyszukanie miejsc pamięci Zbrodni Katyńskiej na świecie – poza najbardziej znanymi – okazało się dużym wyzwaniem. Dotarcie do informacji było niezwykle trudne, co pokazuje daleki sens tego projektu. Z pewnością nie udało nam się znaleźć wszystkich miejsc, dlatego gorąco prosimy o zgłaszanie tych, których na mapach brakuje – mówi Mirosław Banach, prezes fundacji.

Oprócz popularyzowania wiedzy o Zbrodni Katyńskiej celem projektu jest docenienie wysiłku tysięcy Polaków, dzięki którym pamięć o Zbrodni Katyńskiej przetrwała i trafia dziś do nowych pokoleń na całym świecie. Galeria jest też drogowskazem dla Polaków podróżujących po świecie. Projekt wspiera turystykę „z nutą patriotyzmu”. Jesteś w nowym miejscu? – zobacz, może niedaleko jest miejsce pamięci, które warto odwiedzić.

– Naszym marzeniem jest też, by ta mapa pamięci pozwoliła zidentyfikować rejony, gdzie takich miejsc wciąż brakuje, a gdzie mamy prężnie działającą Polonię. Chcielibyśmy inspirować, by tak ważnych dla Polaków – i ludzkości – miejsc powstawało więcej – dodaje Mirosław Banach.

Mapa Pamięci Zbrodni Katyńskiej to tematyczne uzupełnienie portalu – PolskiSwiat.online – w ramach którego Fundacja „Polskie Maki” tworzy mapy „tego co polskie za granicą”. Do dziś na 9 mapach umieszczono już przeszło 8 tysięcy miejsc na całym świecie: pomników, miejsc pamięci, dzieł sztuki polskich artystów, polskich bibliotek, teatrów, klubów sportowych, stowarzyszeń polonijnych, polskich sklepów i restauracji. – Polski Świat online to „żywa” bazy danych. Każdy, kto zna miejsca, których na mapach brakuje, powinien je zgłosić. Dzięki temu wspólnie osiągniemy cel, jakim jest kompletna baza „tego co polskie za granicą”. Zapraszamy także chętnych do współpracy w ramach wolontariatu w charakterze lokalnych redaktorów portalu – dodaje Mirosław Banach.