Biały Dom: porozumienie o wycofaniu wojsk izraelskich przedłużone

Armia izraelska otworzyła ogień do demonstrujących.

Przedstawiciele Izraela i Libanu osiągnęli porozumienie o przedłużeniu okresu wycofywania wojsk izraelskich z południowego Libanu do 18 lutego br. - poinformował w niedzielę Biały Dom. Przedłużenia tego okresu, który pierwotnie kończył się w niedzielę, domagał się Izrael.

Według komunikatu Białego Domu "porozumienie między Libanem i Izraelem, monitorowane przez Stany Zjednoczone, będzie obowiązywać do 18 lutego 2025 r.". Ponadto rządy obu krajów mają "rozpocząć negocjacje o powrocie libańskich jeńców pojmanych po 7 października 2023 r."

Z wnioskiem o przedłużenie okresu miał wystąpić Izrael domagając się więcej czasu na wycofanie swych wojsk poza 60 dni przewidziane w porozumieniu o przerwaniu ognia, które zakończyło wojnę między Izraelem i Hezbollahem w końcu listopada ub. r.

Jak informuje Reuter, Izrael argumentował, że potrzebuje więcej czasu bowiem armia libańska nie obsadziła wszystkich rejonów południowego Libanu co ma gwarantować, że Hezbollah nie odbuduje tam swoich sił. Z kolei armia libańska twierdzi, że nie może tego uczynić przed wycofaniem wojsk izraelskich.

Rząd izraelski nie odniósł się dotychczas do tych informacji. Potwierdził je natomiast p.o. premiera Libanu Nadżib Mikati.

Na krótko przed opublikowaniem komunikatu Białego Domu armia izraelska otworzyła ogień do demonstrantów w południowym Libanie domagających się wycofania wojsk izraelskich zgodnie z pierwotnym terminem, czyli do niedzieli. Według władz libańskich co najmniej 22 osoby zginęły a 124 zostały ranne.