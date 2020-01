Franciszek przypomina, że w tym roku spotkanie odbywa się w ojczyźnie św. Jana Pawła II. Zapewnia jego uczestników, że będzie towarzyszył im modlitwą i zachęca, by wraz z chrześcijanami w Polsce zgłębiali temat wrocławskiego spotkania: „Zawsze w drodze, nigdy wykorzenieni”. Ojciec Święty podkreśla, że Polska jest krajem zakorzenionym w wierze. Wskazuje, że właśnie te korzenie pozwoliły narodowi polskiemu przetrwać wielkie próby, wówczas gdy nadzieja została rozbita.

Papież przekonuje uczestników spotkania, że wiele będą mogli się nauczyć od tych, którzy pozostali wierni Chrystusowi nawet wówczas, gdy kuszeni byli wyborem łatwiejszej drogi. „Ci chrześcijanie odważyli się uwierzyć w inną przyszłość” – podkreśla Franciszek apelując do młodych, by odkrywali korzenie swej wiary. „Obyście mogli wspólnie odkryć do jakiego stopnia zakorzenienie w wierze wzywa was i przygotowuje do wychodzenia do innych ludzi i odpowiadania na nowe wyzwania naszego społeczeństwa, szczególnie zagrożenia ciążące nad naszym wspólnym domem” – podkreśla Ojciec Święty.

W swym przesłaniu Papież przypomina, że „korzenie to nie kotwice wiążące nas z innymi czasami i uniemożliwiające wejście w świat dzisiejszy. Przeciwnie, są punktem zakorzenienia pozwalającym nam się rozwijać i reagować na nowe wyzwania”. Franciszek zachęca, by spotkanie we Wrocławiu stało się dla młodzieży okazją odkrywania nowych, nieznanych destynacji oraz zachętą do głoszenia Ewangelii w jej środowisku, szczególnie wśród najuboższych i najbardziej nieszczęśliwych.

Swe przesłanie na Europejskie Spotkanie Młodych Franciszek kończy apelem: „nie czekajcie do jutra, aby współpracować w przemienianiu świata swoją energią, śmiałością i kreatywnością. Jesteście teraz Boga, który chce, byście wydawali owoce”. Papież udziela też specjalnego błogosławieństwa uczestnikom spotkania oraz organizującym je braciom z Taizé, a także rodzinom i parafiom goszczącym młodych.