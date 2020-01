Kogo poszukują pracodawcy?  

Według badania firmy StepStone przeprowadzonego na zlecenie portalu businessinsider.com.pl, wciąż najbardziej poszukiwanymi zawodami są te związane z branżą IT.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu opublikowanym na stronie businessinsider.com.pl znalazły się zawody programisty i specjalistów IT. Przedstawiciele tych zawodów znajdują prace w szybko informatyzujących się firmach, ale też przy produkcji gier, filmów czy programów telewizyjnych.

Drugie miejsce w zestawieniu również zajmują zawody związane z branżą IT. Chodzi mianowicie o liderów zarządzania projektami IT. Są to osoby odpowiedzialne za projekty informatyczne, które muszą charakteryzować się nie tylko znajomością technologii informatycznych, ale i umiejętnościami interpersonalnymi.

Na trzecim miejscu w zestawieniu portalu businessinsider.com.pl znaleźli się przedstawiciele zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, tacy jak biotechnolodzy czy mechatronice. Wzrost zapotrzebowania na ich pracę wiążę się z szybkim rozwojem technologicznym naszego kraju.

Wysoko w zestawieniu znaleźli się też różnego rodzaju analitycy. Wzrost zapotrzebowania na ich pracę wiążę się z rosnącą liczbą danych w gospodarce, które potrzebują uporządkowania i interpretacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się też specjaliści w zakresie marketingu i PR, zwłaszcza w obszarze mediów społecznościowych.

Nowością w tego typu zestawieniach jest pojawienie się zawodów odpowiedzialnych za przyciąganie i zatrzymanie pracownika w firmie. Employer branding menager i chief happiness manager mają odpowiadać za wizerunek pracodawcy wśród pracowników czy zadowolenie pracownika w pracy. Popularność tego typu zawodów wynika z panowania w Polsce rynku pracownika, który może przebierać w ofertach.