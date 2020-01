O książce, która ukaże się nakładem włoskiego kościelnego wydawnictwa San Paolo, poinformował w środę dziennik "La Repubblica".

Rzymska gazeta twierdzi, że publikację tę można też interpretować jako element "kontrofensywy" Franciszka, który chce podkreślić swe więzy z papieżem Wojtyłą oraz jego nauczaniem i zaprzeczyć powtarzanym tezom, że "zdradza jego teologię moralną" w takich kwestiach, jak celibat księży czy komunia dla osób rozwiedzionych. Właśnie z tego powodu - dodaje watykanista dziennika - Franciszek nazywany jest "heretykiem" przez tych, którzy głoszą takie tezy.

Jak ujawnia dziennik, na łamach książki Franciszek przedstawia się jako dłużnik i spadkobierca teologii Jana Pawła II. Podkreśla też, że celibat kapłanów to "łaska, którą należy chronić i zachować".

Książka ta będzie zatem według gazety także odpowiedzią na wrzawę, jaką wywołała sprawa opublikowania we Francji książki kardynała Roberta Saraha z wypowiedziami emerytowanego papieża Benedykta XVI. Podkreśla on tam, że celibat kapłanów jest niezbędny i sprzeciwia się wszelkim zmianom w tej kwestii. To reakcja na propozycje przedstawione podczas synodu biskupów na temat Amazonii, by na odległych terenach zmagających się z brakiem księży wyświęcać żonatych stałych diakonów.