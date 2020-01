Rio de Janeiro ma biskupa z Krakowa  

Kard. Stanisław Dziwisz podkreślał, że nowy biskup pomocniczy umocni więzy między dwiema archidiecezjami - w Rio i Krakowie. Historia tych relacji rozpoczęła się, gdy kard. Franciszek Macharski wysłał grupę krakowskich kapłanów do pracy duszpasterskiej w Brazylii. - U początku tej współpracy był kard. Eugênio Sales, wielki przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II - mówił krakowski metropolita senior.

- Życzę, aby wasz Kościół był zawsze tak piękny jak wasze miasto. Życzenia te składam na ręce waszego czcigodnego i, powiem, sympatycznego kardynała - dodał hierarcha, wspominając wizyty Jana Pawła II w Brazylii, a także Światowe Dni Młodzieży w 2013 r., po których organizację tego wydarzenia przejął Kraków, współpracując z komitetem w Rio de Janeiro.

Kard. Dziwisz podkreślił ponadto, że święcenia biskupie ks. Błaszczyka są świętem dla całej archidiecezji krakowskiej, o czym świadczy obecność licznych księży z rocznika nowego biskupa, którzy przyjechali, by okazać mu swą przyjaźń i duchową więź.

Ks. Zdzisław Błaszczyk urodził się 8 sierpnia 1969 r. Pochodzi z Rudnika w parafii Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Dziekanowicach. Formację kapłańską oraz wyższe studia teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w latach 1988-1994. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego 14 maja 1994 r. w katedrze na Wawelu. Po święceniach przez cztery lata pracował jako wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie.

W roku 2000 wyjechał na misje do Brazylii i podjął obowiązki duszpasterskie w Rio de Janeiro. Od 2013 r. jest proboszczem parafii São Pedro do Mar. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji w Rio de Janeiro 4 grudnia ub. roku. Jego stolicą tytularną jest Aulon.