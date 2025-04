Papież od niedzieli przebywa w Watykanie, dokąd wrócił po ponad 5-tygodniowym pobycie w szpitalu z powodu ciężkiego zapalenia płuc. Lekarze zalecili mu odpoczynek przez co najmniej dwa miesiące.

W komunikacie wydanym przez Buckingham Palace przekazano, że brytyjska para królewska przełożyła oficjalną wizytę w Stolicy Apostolskiej, zgodnie z sugestiami lekarzy, według których papież odniesie korzyści z przedłużonego okresu rekonwalescencji.

Król i królowa złożyli Franciszkowi życzenia powrotu do zdrowia i zapewnili, że czekają na to, by mogli go odwiedzić, kiedy wróci do zdrowia - głosi oświadczenie.

Wcześniej w Watykanie wyrażano nadzieje, że papież będzie mógł pozdrowić Karola III i Camillę 8 kwietnia.

Para królewska odwiedzi Włochy w dniach od 7 do 10 kwietnia. W programie podróży jest wizyta w Rzymie i Rawennie.