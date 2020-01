Paulina Guzik: Co oznacza zniesienie sekretu papieskiego w kwestii nadużyć seksualnych w Kościele - co to oznacza nie tylko dla Kościoła jako instytucji, ale dla pokrzywdzonych?

O. Hans Zollner SJ, Centrum Ochrony Dzieci w Rzymie: To, co papież Franciszek postanowił zrobić oznacza, że nikt nie może już powiedzieć: nie mogę o tych sprawach mówić lub dać dokumentacji procesowej. Dotyczy to procesów, które odbyły się w przeszłości, oskarżeń o molestowanie seksualne przez księży, a także tego w jakim stadium jest dana sprawa. Oznacza to też, że biskup, prowincjał czy każdy, kto posiada takie dokumenty może przekazać je władzom kościelnym innych krajów i władzom państwowym. A więc mamy jasność, że Kościół nie chce nic ukrywać i chce być transparentny, chce współpracować z władzami państwowymi w tych sprawach, co oczywiście przynosi ogromną ulgę. Teraz jest jasne, że Kościół chce, aby ofiary otrzymały sprawiedliwość - zarówno dla siebie i dla swoich rodzin, ale i dla wszystkich ludzi, w tym wiernych.

Jesteśmy rok od szczytu dotyczącego nadużyć w Kościele. Co zmieniło się w ciągu tego roku?

Kiedy zakończyliśmy szczyt 24 lutego 2019 roku, wielu ludzi było zawiedzionych, bo nie było konkretnych wyników. Moja nadzieja zawsze była taka, że te konkrety pojawią się bardzo szybko po szczycie. Już w marcu papież zmienił prawo dotyczące nadużyć, obowiązujące w Watykanie i przedstawił wytyczne postępowania. Od 1 czerwca mamy nowe prawo w powszechnym Kościele: Vos estis lux mundi - jesteście światłością świata. Dotyczy ono każdego księdza i mówi choćby o tym, że każdy ksiądz czy osoba konsekrowana ma obowiązek powiadomić o przypadku molestowania.

To także pierwszy krok do zwiększenia odpowiedzialności biskupów - dotyczy zaniedbań i krycia takich spraw. Jeśli biskup otrzymuje informacje na temat oskarżeń i nie działa zgodnie z procedurami, mamy już przepisy które sprawiają, że ci ludzie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

W grudniu omawialiśmy dwie kwestie - sekret papieski, o którym mówiliśmy oraz włączenie kompetentnych świeckich do procesów kanonicznych, które dotyczą tych spraw. I jeszcze jedna sprawa, o którą walczyliśmy od lat - to podniesienie wieku dzieci (z 15 do 18 lat), których sprawami zajmuje się Kościół. Wszystko zgodnie z prawem międzynarodowym. To bardzo konkretne zmiany, które weszły w życie.