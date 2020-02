W związku ze staraniami o beatyfikację ciało założycielki dzieła dla niewidomych zostanie przeniesione z cmentarza w Laskach do kaplicy Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża chce odnaleźć krewnych matki - założycielki ich zgromadzenia oraz całego dzieła Lasek. W związku z będącą na ukończeniu drogą do beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej m. Elżbiety Czackiej, planowana jest ekshumacja jej ciała. Doczesne szczątki zostaną przeniesione z Cmentarza Zakładowego do sarkofagu w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża poszukuje członków rodziny zmarłej. Zgłoszenia wraz z udokumentowanym stopniem pokrewieństwa należy przekazywać na adres elektroniczny piwna@triuno.pl do dnia 29 lutego 2020.

Na początku tego roku watykańscy lekarze pozytywnie wypowiedzieli się o domniemanym cudzie za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Czackiej. Teraz potrzeba jeszcze zatwierdzenia cudu przez komisję teologów konsultorów oraz komisję kardynałów i biskupów. Kiedy to nastąpi, papież może wydać dekret beatyfikacyjny.

Proces beatyfikacyjny m. Czackiej trwa od 1987 r. 9 października 2017 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót. Do beatyfikacji niezbędny jest jeszcze zatwierdzony przez Watykan cud za wstawiennictwem kandydatki na ołtarze. Obecna pozytywna opinia to pierwszy etap tego zatwierdzenia. Proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej zakończył się 5 czerwca 2018 r. i dokumentacja została przekazana do Watykanu, gdzie sprawa zanim zostanie przedstawiona Ojcu Świętemu, jest badana przez komisje lekarzy, teologów i kardynałów.