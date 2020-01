W opublikowanym dokumencie Kościół w Hongkongu wzywa wiernych do skrupulatnego przestrzegania przepisów, aby zapobiec, na tyle, na ile to możliwe, rozprzestrzenianiu się wirusa. Przede wszystkim wierni są zobowiązani do noszenia masek, także w świątyniach. Nie powinni uczestniczyć we Mszach, również niedzielnych, jeżeli w jakikolwiek sposób mieli kontakt z osobami lub miejscami, które mogły być zarażone wirusem.

Czasowo zabroniono używania wody święconej przy wejściu do kościołów, a Komunia św. może być udzielana tylko na rękę. Nie wolno także udzielać specjalnego błogosławieństwa dzieciom, tylko ogólne, dla wszystkich.

Jednocześnie były ordynariusz Hongkongu kard. John Tong Hon wezwał wiernych do modlitwy i praktykowania cnót chrześcijańskich, aby wspierać rząd i mieszkańców kraju w walce z epidemią wirusa.