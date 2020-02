Puckie tablice pamięci w 100. rocznicę zaślubin

Prezydent RP Andrzej Duda na placu przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odsłonił tablicę upamiętniającą 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy. Tablicę poświęcił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Następnie złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Pucka wywiezionych i pomordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich w 1939 roku.

Prezydent wraz z Jarosławem Szarkiem, prezesem IPN, oraz Hanną Pruchniewską, burmistrz Pucka odsłonił także tablicę pamiątkową poświęconą Antoniemu Miotkemu.

Antoni Miotk był współorganizatorem uroczystości zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 roku, członkiem puckich władz miejskich okresu dwudziestolecia międzywojennego, polskim działaczem niepodległościowym, społecznym i kulturalnym.

- Był działaczem zabiegającym o polskość tej ziemi. Był prawdziwym Kaszubą, a to przez serca Kaszubów wiedzie droga do małego i wielkiego morza. Kaszubi byli tu od wieków i będą tu zawsze. Razem tworzyliśmy przeszłość tej ziemi i razem chcemy budować jej przyszłość. To jest dar, który otrzymaliśmy od takich ludzi jak Antoni Miotk - mówił Jarosław Białk, starosta pucki.

Tablica wyszła spod dłuta artysty rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera. Główne uroczystości z udziałem prezydenta RP odbyły się w porcie rybackim w Pucku, gdzie odbył się akt odnowienia zaślubin Polski z morzem.