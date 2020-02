Mnich z Tyńca z zarzutami molestowania dziewczynki  

Do molestowania miało dochodzić w latach 2008-2010. O. Artur W. został przesłuchany 8 lutego. Nie przyznał się do winy.

Jak informuje prokurator Janusz Hnatko z krakowskiej prokuratury okręgowej, 52-letniemu zakonnikowi przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 200 par. 1 k.k. ("Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12").

Do molestowania miało dochodzić w latach 2008-2010. Ofiarą jest pełnoletnia dziś kobieta, którą podejrzany uczył religii. Zawiadomienie do prokuratury złożyło Opactwo w Tyńcu.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia, odpowiadając wyłącznie na pytania swojego obrońcy - informuje prok. Hnatko.

Do sprawy odniosło się także Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. W przesłanym oświadczeniu czytamy, że "w dniu 6 lutego o. Artur W. został zatrzymany przez policję na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze. Po przesłuchaniu w dniu 8 lutego został mu postawiony zarzut z art. 200 par. 1 k. k. o dopuszczanie się innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej".

Jak tłumaczy prok. Hnatko, "z uwagi na czas, który upłynął od popełnienia czynu oraz fakt, że od 10 lat podejrzany nie miał kontaktu z pokrzywdzoną (co wynika ze zgodnych relacji obu stron), a także zakaz pełnienia posługi duszpasterskiej orzeczony w toku wewnętrznej procedury przeprowadzonej przez zakon uznano, iż stopień obawy matactwa nie jest na tyle wysoki, aby uzasadniał stosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania".

Wobec podejrzanego zastosowano dozór Policji, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną, a także zakaz opuszczania kraju.

Jak informuje Grzegorz Hawryłeczko OSB, sprawę zbadała również wewnętrzna komisja zakonu a wyniki jej prac udostępniono prokuraturze. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę o. Artur W. pozostaje zawieszony w sprawowaniu posługi duszpasterskiej.