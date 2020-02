Tornielli: Papież rzuca Kościołowi wyzwanie  

Komentując ogłoszony dziś dokument odnosi się on między innymi do problemu braku kapłanów w Amazonii i postulowanej przez niektórych uczestników synodu możliwości wyświęcania na kapłanów żonatych diakonów stałych. Podkreśla on, że po modlitwie i medytacji Papież ustosunkował się do tego postulatu, postanawiając, że nie wprowadzi w tej materii żadnych zmian ani nowych wyjątków od obowiązującej dziś dyscypliny kościelnej.

Zdaniem Torniellego Papież chce, aby odpowiedzieć na ten problem w inny sposób, powracając do tego, co istotne, do wiary żywej i wcielonej, do nowego zapału misyjnego.

"Adhortacja "Querida Amazonia", będąca niemalże listem miłosnym Papieża Franciszka, stanowi wyzwanie dla Kościoła, który ma znaleźć nowe drogi dla ewangelizacji, głosząc istotę przesłania chrześcijańskiego, kerygmat, uobecniający Boga miłosierdzia, który tak bardzo umiłował świat, że poświęcił swego Syna na krzyżu – podkreślił Andrea Tornielli. - Ten tekst jest świadectwem spojrzenia, które wykracza ponad dialektykę i polemiki sprawiające niekiedy wrażenie, że Synod o Amazonii to referendum o możliwości wyświęcania na kapłanów żonatych mężczyzn. W tej sprawie Papież daje wskazówki. Wskazuje, że rozwiązaniem problemu braku kapłanów jest usilny apel do wszystkich biskupów, aby bardziej wielkodusznie wysyłali misjonarzy do Amazonii, a także i przede wszystkim otwarcie nowych dróg posługi dla świeckich i kobiet, którzy są prawdziwym bogactwem tego regionu."