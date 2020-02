Zaskakujący zwrot ws. 10-letniego Ibrahima  

W ostatnich dniach media w Polsce informowały o porwaniu 10-letniego chłopca. Mały Ibrahim miał zostać uprowadzony i wywieziony z Polski przez swojego biologicznego ojca, który nie ma praw rodzicielskich. Cała sytuacja rozegrała się w niedzielny wieczór w Gdyni. Ojciec zabrał syna do Belgii. W poniedziałek kobieta wyjechała do tego kraju, aby znaleźć dziecko.

Obecnie doszło jednak do zaskakującego zwrotu w sprawie. Zdaniem belgijskiej prokuratury jest dokładnie odwrotnie, niż opisuje matka Ibrahima. Prokuratura w Antwerpii podaje, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem. Jednak sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana: według informacji pozyskanych przez dziennikarzy Polsat News ojciec chłopca był wcześniej karany za przemoc (również przemoc domową).

WIceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział, że zamierza wystąpić do belgijskiego ministra sprawiedliwości o informację, co w tej sprawie działo się w tym kraju.