"Niech Wielki Post będzie czasem zmiany myślenia"  

Rozpoczynający się w Środę Popielcową Wielki Post, niech będzie czasem zmiany naszego myślenia i postępowania, niech służy nawróceniu i pogłębieniu miłości do Boga i bliźnich - zaapelował sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Podkreślił też, że Wielki Post to czas modlitwy i pokuty.

W wypowiedzi przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu Polski bp Miziński zaznaczył, że Wielkiego Postu nie powinniśmy traktować powierzchownie, jako wyłącznie tradycji. "Jest to czas łaski. 40 dni Wielkiego Postu to okres trwania przed Bogiem i odnowienia z Nim relacji. Chrystus, jak dobry nauczyciel, pomaga nam w procesie przemiany serca, nawrócenia i wskazuje na trzy konkretne postawy, które powinniśmy podjąć. To modlitwa, post i jałmużna" - powiedział sekretarz KEP

Bp Miziński zaznaczył również, że dobrze przeżyty Wielki Post wymaga wysiłku ze strony człowieka. "Mimo grzeszności człowieka, Bóg daje nam kolejną szansę i wzywa do zjednoczenia z Nim. Środa Popielcowa uzmysławia nam, że na początku drogi nawrócenia konieczne jest przyjęcie postawy pokory wobec Boga i ludzi. Kościoły wypełnione dziś wiernymi są znakiem, że dobrze rozumiemy istotę Wielkiego Postu. Poddając się obrzędowi posypania głów popiołem, któremu towarzyszą słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, wyrażamy gotowość wejścia na drogę nawrócenia, na drogę przemiany naszych serc, zmiany naszej mentalności" - podkreślił hierarcha.

Sekretarz generalny Episkopatu Polski zachęcił do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. "Pomocą w głębokim przeżyciu okresu przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy są specjalne nabożeństwa. To m.in. Doga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Wspólna modlitwa i rozważanie kolejnych części Męki Pańskiej pomagają zrozumieć wielką miłość Boga do każdego człowieka objawioną w Jezusie Chrystusie" - zaznaczył.

Bp Miziński wskazał także, że trudno wyobrazić sobie dobrze przeżyty Wielki Post bez rekolekcji i spowiedzi w tym świętym czasie. Dodał, że papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post zachęcił do pojednania się z Bogiem i nawrócenia się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. Ojciec Święty przypomniał też swoje słowa z adhortacji apostolskiej Christus vivit: +Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy+".

Choć w Środę Popielcową nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej, Kościół zaleca jednak udział w liturgii ze względu na pokutny charakter dnia rozpoczynającego Wielki Post. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (ilościowy). To ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta, oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (jakościowy). Post ilościowy nie obowiązuje osób do 18. roku życia i powyżej 60. roku życia, podczas gdy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy) obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia.