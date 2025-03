Calin Georgescu został zatrzymany w środę przez policję i doprowadzony do Prokuratury Generalnej na przesłuchanie w związku z nadużyciami wyborczymi - poinformowały państwową agencję Agerpres źródła sądowe.

W ramach postępowania doszło do 47 przeszukań mieszkań osób i siedzib stowarzyszeń ze środowiska Georgescu w sprawie związanej z finansowaniem kampanii wyborczej, utworzeniem organizacji faszystowskiej, rasistowskiej lub ksenofobicznej oraz promowaniem kultu osób winnych popełnienia zbrodni ludobójstwa. "Georgescu nie jest obecnie uważany za podejrzanego" - zaznaczyła w depeszy poświęconej sprawie agencja Reutera.

Wśród osób objętych śledztwem jest ochroniarz Georgescu Horatiu Potra, zawodowy najemnik, który miał w przeszłości działać w Afryce.

"Układ komunistyczno-bolszewicki kontynuuje swoje nienawistne nadużycia! (...) Szuka sfabrykowania dowodów, aby usprawiedliwić fałszowanie wyborów i zrobić wszystko, aby zablokować moją nową kandydaturę na prezydenta" - skomentował w środę działania służb Georgescu na swoim koncie na Facebooku.

Natomiast jego zespół ds. komunikacji poinformował w poście w mediach społecznościowych, że władze wezwały Georgescu na przesłuchanie w dniu, w którym zamierzał zgłosić swoją kandydaturę w ponownych wyborach prezydenckich zaplanowanych na maj.

Rumuński Sąd Konstytucyjny unieważnił wybory z 24 listopada zeszłego roku dwa dni przed ich druga turą zaplanowaną na 8 grudnia. Georgescu, który w sondażach miał początkowo niskie poparcie i zadeklarował zerowe wydatki na kampanię, niespodziewanie wygrał pierwszą turę, po czym pojawiły się zarzuty o naruszenia przez jego sztab prawa wyborczego, nieprzejrzyste finansowanie kampanii i możliwą rosyjską ingerencję w proces wyborczy.

Skrajnie prawicowy polityk, który m.in. chwalił faszystowskich przywódców Rumunii z lat 30. i wyrażał podziw dla polityki prezydenta Rosji Władimira Putina, jest nadal faworytem sondaży opinii publicznej. Georgescu głosi poglądy antyzachodnie oraz izolacjonistyczne. Nie kryje swojej sympatii wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Powtarzając rosyjską narrację, polityk nazwał Ukrainę "wymyślonym państwem", a także podważył integralność terytorialną tego kraju, mówiąc, że część jej terytorium należy podzielić między Rumunię, Węgry i Polskę.

W trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 16 lutego w swym przemówieniu wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że anulowanie wyborów oznacza, że Rumunia, a szerzej również i Unia Europejska, nie podzielają z Ameryką wartości, które były fundamentem sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Wygląda na to, że Bukareszt szykuje jednak grunt pod zablokowanie udziału Georgescu w wyborach i to mimo wyraźnych sygnałów płynących od administracji Trumpa i zauszników prezydenta USA (szczególnie od JD Vanca) by tego nie robić" - napisał na portalu X Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich ds. Rumunii i Mołdawii.

I tura powtórnych wyborów odbędzie się 4 maja, a II - dwa tygodnie później.

