Miał zaledwie 28 lat, gdy został stracony przez Niemców. Do momentu pojmania go przed katowickim dworcem służył Bogu, bliźnim i narodowi.

W ostatnim liście do rodziców - na kilka godzin przed wykonaniem wyroku - pisał: "Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego".

Nim został schwytany przez gestapo, działał w organizacjach podziemnych, zajmował się niesieniem pomocy charytatywnej rodzinom poszkodowanym w wyniku działań wojennych. Początkowo pomagał biednym na terenie parafii pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej, później działał na znacznie szerszą skalę. Więcej na temat tej niezwykłej postaci można przeczytać w specjalnym serwisie, który powstał, by upamiętnić sługę Bożego ks. Jana Machę w roku jego beatyfikacji.

Ta uroczystość odbędzie się już 17 października 2020 r. w Katowicach. "Gość Niedzielny" postanowił spopularyzować ks. Jana, który może być dziś postacią inspirującą - zwłaszcza dla młodych, pełnych pasji ludzi, którym nie jest obojętny los bliźnich w potrzebie.

Jan Macha często przebywał w towarzystwie młodych, grał w piłkę ręczną, z drużyną "Azotów" Chorzów zdobył nawet tytuł wicemistrza Polski. Zapamiętano go jako żywiołowego, pobożnego kapłana, angażującego się w życie parafialne i społeczne. Taki jego obraz wyłania się m.in. z jego listów i kazań, których treść udostępniamy w serwisie jemu poświęconym, dostępnym pod adresem janmacha.gosc.pl.

Teksty te prezentujemy również w wersjach audio. Zostały one przeczytane przez Marka Piechniczka, dziennikarza Radia eM. Autorem koncepcji serwisu, pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym jest dr Andrzej Grajewski, wieloletni dziennikarz "Gościa Niedzielnego". W ramach cyklu "Odcienie świętości" zaprosił on do rozmów o słudze Bożym księdzu Masze wiele osób, którym bliska była ta postać. Rozmowy z cyklu "Odcienie świętości" można zobaczyć w naszym serwisie janmacha.gosc.pl.

Wśród gości Andrzeja Grajewskiego są m.in. abp Wiktor Skworc, Kazimierz Trojan - krewny ks. Machy, Dagmara Drzazga - autorka filmu o ks. Masze, ks. prof. Jerzy Myszor czy prof. Ryszard Kaczmarek.

Gość Niedzielny Odcienie świętości. Wprowadzenie dr Andrzeja Grajewskiego



W serwisie zamieściliśmy wiele unikatowych materiałów, jak choćby zdjęcia rodzinne czy fotokopie dokumentów, np. wyroku skazującego ks. Machę, materiały ze śledztwa, akt oskarżenia, świadectwa szkolne i wiele, wiele innych.

Serwis powstał m.in. dzięki wsparciu czytelników "Gościa Niedzielnego", za co bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszego wspierania tej idei, ponieważ kolejnymi etapami upamiętniania ks. Machy mają być mobilne wystawy zdjęć poświęcone jemu oraz konkursy (więcej w zakładce "Konkursy").

"Niech ta historia sługi Bożego księdza Jana Machy będzie żywym świadectwem, że miłość zwycięża wszystko" - pisze we wprowadzeniu do serwisu ks. Adam Pawlaszczyk. Zapraszamy do jej poznawania.