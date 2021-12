W sobotę 20 listopada ksiądz Jan Franciszek Macha - zaangażowany w działalność charytatywną śląski kapłan, zgładzony w 1942 r. przez hitlerowców - został ogłoszony błogosławionym. Uroczystość beatyfikacji, której przewodniczył prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, odbyła się w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. W lokalnym Kościele nowy błogosławiony będzie wspominany co roku 2 grudnia, w przeddzień kolejnych rocznic jego męczeńskiej śmierci.

"Najbliższy czwartek będzie w naszych wspólnotach parafialnych dniem dziękczynienia za beatyfikację ks. Jana i modlitwy za Jego wstawiennictwem w intencji duszpasterzy, osób zaangażowanych w parafialnych i szkolnych zespołach Caritas, a przede wszystkim o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wykorzystajmy ten dzień również na odkrywanie życia i dzieła nowego Błogosławionego" - napisał metropolita w komunikacie, odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji katowickiej.

W swoim przesłaniu arcybiskup podziękował wszystkim za udział w niedawnej liturgii beatyfikacyjnej, a także za duchową łączność dzięki transmisjom telewizyjnym, radiowym i internetowym. Ocenił, iż dzięki przekazom medialnym postać błogosławionego ks. Machy ukazano szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko w kraju, ale i za granicą.

"Prośmy błogosławionego ks. Jana Franciszka o orędownictwo za nami, abyśmy z Bożą pomocą odkrywali własną misję w świecie i kształtowali serca wrażliwe na ludzkie potrzeby" - napisał abp Wiktor Skworc. Przypomniał, iż błogosławiony ks. Jan Macha to nowy patron alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, a także patron dzieła powołań oraz dzieł charytatywnych w archidiecezji katowickiej.

W niedzielnym słowie do wiernych metropolita przypomniał również o rozpoczęciu nowego roku liturgicznego oraz realizacji trzeciego roku programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce pt. "Eucharystia daje życie". Hasło przewodnie tego roku "Posłani w pokoju Chrystusa" ma zachęcać do budowania między ludźmi "Chrystusowego Królestwa pokoju, miłości i sprawiedliwości, a także do synodalnej odnowy życia i misji całej wspólnoty Kościoła".

Beatyfikowany przed tygodniem ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w Chorzowie Starym. Księdzem był niespełna trzy lata. Jako kapłan zaczął pomagać ofiarom hitlerowskiego terroru, organizując pomoc materialną i duchową. We wrześniu 1941 r. został aresztowany na katowickim dworcu. Podczas licznych przesłuchań był torturowany, a następnie skazany na śmierć. Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną w nocy z 2 na 3 grudnia 1942 r. w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej. W chwili śmierci Hanik, jak po śląsku nazywała go rodzina i znajomi, miał niespełna 29 lat.

