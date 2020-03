Resort podkreślił, że podstawą pracy zdalnej z domu jest komputer z dostępem do internetu i telefon - dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają również na wymianę plików czy ich wspólne przechowywanie.

MC podkreśliło, że można założyć dla całej klasy prostą listę mailową. Dzięki niej uczniowie mogą np. przesyłać nauczycielowi pracę domowe.

Również wykorzystywane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dzienniki elektroniczne dają możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami. "Za ich pośrednictwem można nie tylko wystawiać oceny, ale również zadawać pracę domową, wyznaczać lektury do przeczytania oraz przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie" - podało MC. Radzi też, by rodzie regularnie sprawdzali informacje publikowane w dziennikach elektronicznych.

Korzystając z możliwości, jakie daje internet, można też online wspólnie pracować z uczniami na dokumentach. "Wszystko można tak skonfigurować, by dostęp do plików miały tylko wyznaczone przez Ciebie osoby. Niektóre dokumenty może widzieć tylko nauczyciel i uczeń, a inne - cała klasa" - zwróciło się do nauczycieli MC.

"Podczas standardowych lekcji mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami. (...) Brak zajęć w szkolnej placówce nie wyklucza jednak podobnego kontaktu. Na pomoc przychodzą nam darmowe narzędzie telekonferencyjne" - wskazało MC.

Resort podpowiada także, jaką treścią i w jaki sposób można wypełnić zdalnie przeprowadzane lekcje. MC wskazało m.im. na platformę https://epodreczniki.pl/ - darmowe narzędzie edukacyjne, gdzie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji m.in. e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia. Natomiast na portalu http://www.scholaris.pl/ można znaleźć bezpłatne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia, które są dostosowane do wszystkich tablic interaktywnych i innych urządzeń wspomagających pracę nauczyciela, np. tabletów. Na portalu www.lektury.gov.pl dostępna jest większość lektur szkolnych, z których można korzystać bezpłatnie.

Pełną listę adresów i narzędzi, które mogą pomóc w zorganizowaniu lekcji online, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online.

W Polsce potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 61, w tym jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego i jednej z woj. mazowieckiego.