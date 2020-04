O decyzji dotyczącej festiwalu poinformował w poniedziałek prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak, który wyraził nadzieję, że w 2021 r. impreza odbędzie się zgodnie z planem.

"Niestety, chwilowo pokonał nas wirus. Nie tylko nas, bo rzucił na kolana cały świat. Niewidoczny gołym okiem, nie podnoszący głosu, niewidzialny, niczym się niewyróżniający, a zapędził nas w kozi róg. Nie tylko sieje strach, ale wielu z nas odbiera zdrowie i życie. Tu nie ma mocnych, to nie moment na zgrywanie bohaterstwa, to nie czas na wymyślanie sztuczek..." - napisał Owsiak.

Szef WOŚP zapowiedział, że w terminie, w którym miał odbyć się tegoroczny festiwal w Kostrzynie nad Odrą, za pośrednictwem internetu odbędzie się wydarzenie "26. Pol'and'Rock 2020 online".

"Absolutnie nie chcemy Was w tych trzech dniach zostawić bez cudownej atmosfery naszego Festiwalu. Przecież jest to podziękowanie za Wasze zimowe wsparcie podczas Finału, jest to podziękowanie dla Was wszystkich za tworzenie społeczeństwa w pełni obywatelskiego i przepojonego wspaniałymi ideami. Dlatego w dniach 30 lipca - 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków" - napisano w komunikacie.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 26. edycja była zaplanowana na 30 lipca - 1 sierpnia 2020 r. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.