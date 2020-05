W wyniku Aktu Aborcyjnego z 1967 roku w Anglii i Walii uśmiercono do dzisiaj ponad 9 milionów dzieci. Z apelem o osobiste oddanie, wśród katolików na Wyspach rozpowszechniany jest w tych dniach Akt wynagrodzenia za plagę aborcji w Zjednoczonym Królestwie. Apel szkockiego hierarchy, który jest autorem tej modlitwy, pojawia się w szczytowym momencie toczącej się walki o delegalizację tzw. „aborcji domowej”, którą na czas trwania pandemii koronawirusa wprowadzono w Anglii i Walii, a także w Szkocji, Niemczech i Holandii. Środowiska pro-life obawiają się, że tragiczne w skutkach prawo może okazać się trwałe i na skutek nacisków proaborcyjnego lobby nie zostanie ono zniesione w momencie opanowania pandemii.

Podczas ubiegłorocznego Marszu dla Życia w Londynie, biskup Keenan poprowadził pod brytyjskim parlamentem modlitwę „o wybawienie od aborcji” narodów Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. „To, co teraz musi się wydarzyć, to to, że kapłani i wierni z Wielkiej Brytanii, gdzie ustawodawstwo wywarło tak tragiczny wpływ, szczerze oddadzą to Panu w głębokiej pokucie” – mówi biskup Keenan. W rozmowie z londyńskim Radiem Bobola zwrócił również uwagę na konieczność modlitewnej solidarności. Zwracając się ze szczególną prośbą do Polaków powiedział: „Potrzebujemy pomocy ludzi, którym życie poczęte leży na sercu, dlatego proszę was u współudział w modlitwie wynagradzającej za grzech aborcji w Zjednoczonym Królestwie, pamiętajcie o nas w waszej modlitwie” – powiedział biskup John Keenan.