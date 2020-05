„Ten trudny moment wymaga zaangażowania dobrej woli i czynnej miłości, aby ograniczyć do minimum cierpienia, szczególnie tych najsłabszych pośród nas” - powiedział hierarcha. Wyraził również pragnienie, aby władze cywilne pośpieszyły z potrzebną pomocą i zwiększyły wysiłki, by dotarła ona do najbiedniejszych. Zwracając się do wiernych, arcybiskup Abudży życzył wzrostu w wierze, nadziei i miłości, a także w zaufaniu do Boga.