Caritas diecezji bielsko-żywieckiej pilnie poszukuje wolontariuszy do Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie. Sytuacja w ośrodku, który jest objęty kwarantanną, z powodu wykrycia zakażenia koronawirusa wśród personelu i pacjentów, jest dramatyczna. Część zakażonych pacjentów musiało zostać przewiezionych do szpitali lub innych placówek.

Dziś w nocy 14 osób z koronawirusem z ośrodka opieki w Czernichowie trafiło do izolatorium w Goczałkowicach. Kilkoro innych przewieziono do szpitali. Rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska przyznała, że sytuacja w prywatnym ośrodku jest trudna. Trwają poszukiwania kadry medycznej, która weszłaby do ośrodka, gdyż dotychczasowa nie chce kontynuować tam pracy. Po kilku tygodniach izolacji także personel placówki opuścił centrum. Podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów ośrodka.

W związku z wykryciem koronawirusa w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji " Ad-Finem" w Czernichowie, gdzie przebywają przeważnie osoby starsze, niektóre obłożnie chore, 12 kwietnia br. wprowadzono kwarantannę. Po dokonaniu odpowiednich badań obecność wirusa potwierdzono dotąd u co najmniej 37 osób.

Diecezjalna Caritas poprosiła wszystkich gotowych pomóc o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 533-021-242.