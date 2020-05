Ogólnopolskie Spotkania Młodych LEDNICA 2000 każdego roku gromadzą kilkadziesiąt tysięcy młodych osób. W tym roku spotykamy się w nieco innej formie niż zwykle – zaprosimy uczestników na #Lednicawdomu. Połączymy się poprzez transmisję online, podczas której będziemy się modlić, śpiewać, wybierać Chrystusa i doświadczać wszystkich elementów Spotkania, które każdego roku gromadzą nas na Polach Lednickich. Pragniemy zachować entuzjazm i radość, jakie towarzyszą nam zawsze w pierwszą sobotę czerwca, a jednocześnie razem wypowiedzieć hasło tegorocznej Lednicy i słowa zawierzenia tak bardzo dziś aktualne – „Cały Twój”.

To pierwsze spotkanie w Polsce, które z całym zaplanowanym programem zostaje przeniesione do Internetu! To pierwsze od 24 lat Spotkanie Lednickie, które przeżywać będziemy w domu! Zaproszeni są wszyscy: Młodzi, uczestnicy Lednicy Dziecka, Lednicy Seniora, Lednicy Motocyklisty!

6 czerwca zaprosimy uczestników do Domu św. Jana Pawła II na Polach Lednickich. To właśnie tam odbędzie się XXIV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000.

Pola Lednickie żyją przez cały rok. Jest tu wybudowany przez o. Jana W. Górę OP ośrodek duszpasterski zwany Domem św. Jana Pawła II, a w nim wiele pamiątek – papieskich i związanych z wydarzeniami na Lednicy.

Dom św. Jana Pawła II jest domem każdego, kto do niego wchodzi. Serce naszego Domu stanowi przeszklona kaplica, z której roztacza się niezapomniany widok na całe Pola Lednickie. Widać stąd replikę krzyża z Giewontu, stacje Drogi Krzyżowej, Bramę-Rybę, dzwonnicę, jezioro Lednica oraz grób Ojca Jana u stóp głazu upamiętniającego 27 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II.

W trakcie corocznych Spotkań Młodych na Polach Lednickich ośrodek jest niedostępny dla uczestników. W tym roku będzie więc okazja do zaproszenia do środka wszystkich, którzy tego dnia połączą się z nami przez transmisję ze Spotkania.

Przypominamy – 6 czerwca 2020 uczestnictwo w Spotkaniu będzie możliwe tylko za pomocą transmisji internetowej i telewizyjnej.

Tego dnia nie będzie wstępu na Pola Lednickie.