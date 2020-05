Sanktuarium maryjne na Jasnej Górze od niedzieli będzie bardziej dostępne dla pielgrzymów. Przez blisko cztery ostatnie tygodnie wstęp był ograniczony tak, by zachować zasadę jednej osoby na każde 15 m kw. powierzchni kościoła czy kaplicy. Teraz będzie to 10 m kw. na osobę.

Jak poinformował w czwartek kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak, po zmianie zasad, od niedzieli do bazyliki jednorazowo będą mogły wejść 92 osoby (zamiast - jak dotąd - 60 osób), a w Kaplicy Matki Bożej w jednym czasie będzie mogło modlić się 69 pielgrzymów (dotąd 45).

Już 20 kwietnia, aby na bieżąco kontrolować ilość osób przebywających w bazylice i połączonych z nią kaplicach, zdecydowano o zamknięciu przejścia z bazyliki do Kaplicy Matki Bożej - do każdego z tych miejsc jest teraz wyłącznie oddzielne wejście.

Kustosz Jasnej Góry, zapraszając do odwiedzana sanktuarium, przypomina o możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi - codziennie w Kaplicy Sakramentu Pokuty, od 6.15 rano do 19.30 wieczorem. Dla zwiedzających Jasną Górę otwarte jest Muzeum 600-lecia.

Na razie nie wiadomo, czy i w jakim zakresie odbędą się tegoroczne piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek w sanktuarium spotkali się kierownicy pieszych pielgrzymek, by rozmawiać o możliwościach ich zorganizowania - chodzi zarówno o pielgrzymki na Jasną Górę, jak i do innych polskich miejsc pielgrzymkowych.

Na spotkanie przyjechało ok. 50 dyrektorów i kierowników diecezjalnych pielgrzymek na Jasną Górę. Księża spotkali się z krajowym koordynatorem pielgrzymek, paulinami i przedstawicielami różnych służb. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, bp Krzysztof Zadarko.

"Rozpoczyna się już sezon pielgrzymkowy w całej Polsce, nie tylko na Jasnej Górze, więc musimy przygotować się odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które nam towarzyszą. Jest wielka wola i pragnienie u wielu ludzi, aby pielgrzymować. Zdecydowaliśmy, żeby się spotkać i omówić warunki, w jakich możemy pielgrzymować w tym roku" - powiedział biskup, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Bp Zadarko poinformował, że prowadzone już były wstępne wideokonsultacje w tej sprawie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także rozmowy z ojcami paulinami - gospodarzami Jasnej Góry.

"Na dzisiaj można powiedzieć, że pielgrzymki są możliwe do zorganizowania; oczywiście w bardzo okrojony sposób, wręcz symboliczny. Chcemy podtrzymać ten symbol pielgrzymowania i nadać temu charakter jak najbardziej bezpieczny. Jeśli pójdą pielgrzymki, to na pewno będą bezpieczne. Na dzisiaj wydaje się, że taka możliwość jest" - ocenił bp Zadarko.

"Jest nadzieja, że będziemy pielgrzymować. Na pewno obostrzenia będą, ale chcemy iść. Na pewno nie będzie szło tyle osób, jak co roku - wielkie tysiące. Oczywiście każda diecezja decyduje sama, każdy biskup ordynariusz decyzje podejmuje osobiście i odpowiedzialnie, natomiast naszym pragnieniem na tym spotkaniu jest, żeby dać jakieś wytyczne, wskazówki wszystkim księżom, którzy organizują pielgrzymki. Liczymy, że pielgrzymki pójdą - w jakiej ilości, trudno powiedzieć" - powiedział ogólnopolski koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, ks. Marian Janus.

"Jeżeli ta epidemia będzie się wyciszała, to chcemy na Jasną Górę iść, przestrzegając wszystkich reguł, które są konieczne dla bezpieczeństwa księży i wszystkich pątników. Dlatego chcemy wypracować ostateczne decyzje, żeby ułatwić pielgrzymowanie w takiej ilości, na takich zasadach, które będą zatwierdzone i da się je realizować" - dodał ksiądz koordynator.

W ocenie biskupa Zadarko, nie jest możliwe przeniesienie pielgrzymowania do internetu, jak było to możliwe np. z uczestnictwem w mszach św.

"Nie ma pielgrzymowania wirtualnego, w internecie. To nie jest pielgrzymka - to jest forma duchowego spotykania się przez internet. Możemy się w internecie łączyć duchowo, ale pielgrzymowanie wiąże się z przemieszczaniem się. Chcemy więc zorganizować pielgrzymowanie - to będą wybrani ludzie, symboliczne grupy, ale to będzie pielgrzymowanie. I w szczególności będzie bardzo ważny rys pokutny" - powiedział hierarcha, cytowany przez biuro prasowe częstochowskiego sanktuarium.

Ostateczne decyzje dotyczące kształtu tegorocznych pielgrzymek mają być podejmowane w najbliższych tygodniach, zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej. Do końca maja powinny być także sformułowane bezpieczne ramy pielgrzymowania, skonsultowane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównym Inspektorem Sanitarnym i episkopatem.

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze należy do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc kultu religijnego w Europie. W ub. roku kościół i klasztor odwiedziło 4,4 mln pielgrzymów i turystów - ok. 100 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła m.in. liczba pielgrzymów, którzy przybyli do Częstochowy pieszo - w minionym roku na Jasną Górę przyszło 300 pieszych pielgrzymek, w których wędrowało ok. 133 tys. pątników.