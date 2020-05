VII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Dziś, po Mszy św. odprawionej o 7.00 w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej, dwie dziennikarki "Gościa Łowickiego" Agnieszka Napiórkowska i Magdalena Gorożankin wyruszyły w symboliczną rowerową pielgrzymkę kobiet do Giżyc.

Ze względu na pandemię tegoroczne pielgrzymowanie ma inny charakter. Biorą w nim udział tylko organizatorki przedsięwzięcia. Start nastąpił w Rawie Mazowieckiej, w miejscu ubiegłorocznej pielgrzymki. Celem jest parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach, gdzie w ołtarzu głównym świątyni odbiera cześć obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Boską Giżycką.

Pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem: "Pod Twoją obronę". Pątniczki mają do przejechania ok. 75 km . Po drodze zatrzymają się w 7 parafiach, by rozważać 7 tajemnic radości Maryi. Jadą z prośbą o ustanie pandemii oraz o zdrowie i wiarę dla kobiet z diecezji łowickiej.

Dwa dni wcześniej z Rawy Mazowieckiej do Giżyc pieszo wyruszyła Ewa Zakrzewska, jedna ze współorganizatorek Diecezjalnego Dnia Kobiet i Diecezjalnej Pielgrzymki Kobiet. Dziś do Ewy dołączy Aneta Grzegorzewska.

Magdalena Gorożankin /Foto Gość Od prawej: Agnieszka Napiórkowska i Magdalena Gorożankin.