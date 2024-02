Wstrząsający raport o okaleczonych kobietach  

Sprawę opisała na portalu Roma Today Giulia Argenti. W Rzymie działa jedyne w mieście i w całym regionie Lacjum Centrum Samifo (czyli Centrum Zdrowia dla Przymusowych Migrantów, Uchodźców i Ofiar Tortur).

W 2023 r. zbadano w nim 93 cudzoziemki, które przeszły koszmar okaleczenia narządów płciowych. Wiele z nich trafiło do centrum po raz pierwszy. „Powstałe w 2006 r. w wyniku współpracy z Centrum Astalli Samifo zajmuje się zapewnianiem opieki zdrowotnej przymusowym migrantom, ale także gromadzeniem wiedzy na temat praktyk takich, jak okaleczenia żeńskich narządów płciowych, które – choć stanowią naruszenie praw człowieka – są niestety nadal praktykowane na małych dziewczynkach i nastolatkach” – pisze RT.

Samifo usiłuje walczyć z tą plagą, opracowało już szereg inicjatyw, które mają zostać uruchomione już w najbliższych dniach. Wśród nich jest „paszport zdrowia” (tzw. paszport sanitarny). Dokument będzie przetłumaczony na 12 języków, w tym somalijski. Jak tłumaczy Giancarlo Santone, dyrektor Samifo, w ten sposób będzie on zrozumiały dla wszystkich kobiet, którym centrum pomaga, i którym zostanie on wręczony.

„Paszport” składa się z czterech części. W pierwszej są dane osobowe, w drugiej znajdują się informacje, na czym polega okaleczanie żeńskich narządów płciowych, trzecia zawiera przepisy prawa, jakie w tej kwestii obowiązują we Włoszech (z karami, którym podlegają osoby dopuszczające się okaleczeń). Czwarta część to zbiór kontaktów i adresów Samifo, gdzie można uzyskać wszelkie informacje.

„Chodzi o dopilnowanie, aby kobiety wracające do krajów pochodzenia zabrały ze sobą te paszporty” – tłumaczy dyrektor Santone. „By informacja na temat skutków zdrowotnych i prawnych okaleczania dotarła w te miejsca, gdzie praktyki te są stosowane. To zaraza, z którą staramy się walczyć, zwłaszcza wśród młodych migrantów drugiego pokolenia (czyli urodzonych we Włoszech w rodzinach obcokrajowców)”.

Rada Kapitolińska podpisała już w kwietniu 2023 r. tzw. protokół ustaleń, który ma służyć powstaniu sieci terytorialnej w celu zapobiegania i zwalczania okaleczeń narządów płciowych wśród nieletnich kobiet na terenie Rzymu. Po raz kolejny dyskutowano o tym na posiedzeniu Rady Miasta 6 lutego br.