Papież dziękuje medykom za ich pracę  

Wszystkie osoby pracujące we włoskim systemie opieki zdrowotnej: lekarze, asystenci medyczni, pielęgniarki mogą bezpłatnie odwiedzić Muzea Watykańskie i Wille Papieskie w Castel Gandolfo. Jest to podziękowanie Watykanu za ich pracę i zaangażowanie podczas pandemii koronawirusa. Jak na razie, czas trwania akcji jest ograniczony do jednego tygodnia.

"Muzea Watykańskie i Wille Papieskie w Castel Gandolfo chcą podziękować pracownikom służby zdrowia za ich wysiłki", napisano w komunikacie. Robią to prostym, ale pięknym gestem, mianowicie darmowym wstępem. Jak twierdzi dyrekcja Muzeów Watykańskich pod kierownictwem Barbary Jatty muzea działają w przekonaniu, że „sztukę i medycynę łączy jeden wyższy cel”. Aby otrzymać bezpłatne bilety, lekarze i personel medyczny muszą jedynie okazać dokument tożsamości stwierdzający przynależność do stowarzyszeń zawodowych lub instytucji opieki zdrowotnej, do których należą. Wstęp wolny obejmuje również osobę towarzyszącą.

Komunikat prasowy Gubernatoratu Państwa Watykańskiego głosi, że inicjatywa dotyczy Muzeów Watykańskich i będzie trwała od poniedziałku 8 czerwca do soboty 13 czerwca. Muzea w czwartek, 11 czerwca są zamknięte. Sale wystawowe są otwarte od poniedziałku do czwartku od godz. 10 rano do 20 wieczorem, ostatnie wejście jest o godz. 18.00. Muzea są otwarte w piątek i sobotę od 10 rano do 22, ostatni wejście jest o 20.

W przypadku Willi Papieskich ze specjalnej oferty będzie można skorzystać w sobotę, 6 czerwca i niedzielę, 7 czerwca, a następnie ponownie w sobotę, 13 czerwca i niedzielę, 14 czerwca. Pałac Apostolski w Castel Gandolfo i ogrody Villa Barberini są, przynajmniej tymczasowo, otwarte tylko dla zwiedzających w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00, ostatnie wejście o godz. 17.00.