Tegoroczny Koncert Chwały w nowej formie

W czwartek 11 czerwca 2020 r. – wieczorem w Boże Ciało, o godz. 19.00 rozpocznie się już osiemnasty Koncert Chwały w Lublinie. Tegoroczna edycja koncertu, w nawiązaniu do przeżywanego w Polsce Roku św. Jana Pawła II, zatytułowana została: „Totus Tuus” i wpisuje się w obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, koncert realizowany będzie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, bez udziału publiczności. Jednak udział w nim będzie będzie możliwy dzięki transmisjom: telewizyjnej, radiowej i internetowej.

Transmisje: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Facebook

– Podczas 18. Koncertu Chwały, który będzie niejako spektaklem, powrócimy do słów pozostawionych przez papieża Polaka, poprzez słowo, dźwięk i obraz zabierzemy Was w niezwykłą podróż ze św. Janem Pawłem II. Z powodu pandemii tegoroczne spotkanie w wieczór Bożego Ciała będzie miało charakter online. Nie zmienia się jednak to, co łączyło nas przez 17 lat – będziemy śpiewać, będziemy się modlić, będziemy uwielbiać i adorować – mówi ks. Mirosław Ładniak, dyrektor koncertu.

Na scenie pojawią się m.in. Olga Szomańska, Darek Malejonek, Krzysztof Iwaneczko, Wojciech Cugowski. Mirek Kirczuk oraz Gospel Rain. Będą też tancerze i multimedia, tak aby wszystko stworzyło wyjątkowe widowisko. Punktem kulminacyjnym będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.