Izrael: Netanjahu chce zająć całą Strefę Gazy.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu podjął decyzję o pełnej okupacji Strefy Gazy - przekazał w poniedziałek dziennik "Jerusalem Post". Dowódca wojska gen. Ejal Zamir miał usłyszeć, że jeżeli nie zgadza się na ten plan, powinien ustąpić. Media informowały wcześniej, że armia sprzeciwia się rozszerzeniu operacji.

Działania militarne mają być prowadzone również na terenach, na których według wojska przetrzymywani są izraelscy zakładnicy - napisał "Jerusalem Post", powołując się na źródło w kancelarii Netanjahu.

Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. terytorium Strefy Gazy. Wojsko nie rozszerzało ofensywy, ponieważ Hamas zagroził, że zabije zakładników, jeżeli żołnierze zbliżą się do miejsc przetrzymywania porwanych - przypomniał portal Times of Israel. Według mediów decyzje dotyczące dalszych działań Izraela w Strefie Gazy mają zostać podjęte na zwołanym na wtorek posiedzeniu gabinetu bezpieczeństwa.

Telewizja Kanał 12 podała wcześniej, że izraelscy przywódcy są w tej kwestii podzieleni. Część z nich, w tym reprezentujący skrajną prawicę ministrowie Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz, opowiada się za rozszerzeniem ofensywy. Generał Zamir, szef Mosadu Dawid Barnea czy minister spraw zagranicznych Gideon Saar reprezentują łagodniejsze podejście i dążą do kontynuowania negocjacji rozejmowych.

Prowadzone z przerwami od miesięcy rokowania utknęły w martwym punkcie. W rękach Hamasu i innych palestyńskich organizacji terrorystycznych pozostaje 50 izraelskich zakładników, z których ponad połowa uznawana jest za zmarłych. Władze Izraela deklarują, że ich celem jest nie tylko uwolnienie porwanych, ale i zniszczenie Hamasu jako siły militarnej i politycznej.

Uprowadzeni pozostają najsilniejszą kartą przetargową w rękach Hamasu. W ostatnich dniach organizacje terrorystyczne opublikowały filmy przedstawiające dwóch skrajnie wychudzonych izraelskich zakładników.

Nagrania ponowiły wezwania części izraelskiego społeczeństwa, by rząd zgodził się na porozumienie z Hamasem i uwolnienie porwanych, nawet gdyby oznaczało to zawieszenie działań zbrojnych.

Netanjahu skomentował, że "potwory z Hamasu" głodzą zakładników tak jak "naziści głodzili Żydów". Dodał, że propaganda Hamasu pokazuje, że grupa tak naprawdę nie chce zawrzeć porozumienia z Izraelem. We wtorek ma się odbyć zwołane na wniosek Izraela posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zakładników.

Równocześnie narasta międzynarodowa krytyka Izraela wywołana kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy. Organizacje międzynarodowe alarmują, że duża część populacji jest zagrożona głodem. Według kontrolowanej przez Hamas administracji z głodu i niedożywienia zmarło już 180 osób, w tym 93 dzieci.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło blisko 61 tys. Palestyńczyków.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak

Od redakcji Wiara.pl

Czytamy: Netanjahu skomentował, że "potwory z Hamasu" głodzą zakładników tak jak "naziści głodzili Żydów". To co powiedzieć o zrobieniu ze Strefy Gazy ciągle atakowanego na różne sposoby getta?