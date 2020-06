Ambasador Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej José Luis Álvarez Palacio poinformował Nuncjaturę Apostolską, że urządzenia opuściły już Watykan i przybędą do kraju w najbliższych dniach.



Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba pozytywnych przypadków Covid-19 w tym południowoamerykańskim kraju wynosi ponad 47 tys. Zmarłych jest prawie 4 tys. Pandemią najbardziej dotkniętych zostało pięć prowincji: Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos i El Oro, następnie także Santo Domingo de los Tsáchilas e Azuay. Ekwador jest kolejnym krajem, do którego została skierowana pomoc Papieża do walki z koronawirusem. Wcześniej specjalistyczny sprzęt otrzymały szpitale w Lecce, w rumuńskim mieście Suceava oraz w Madrycie. Franciszek przekazał również 10 respiratorów dla Syrii oraz trzy dla szpitala św. Józefa w Jerozolimie. Także do szpitali w strefie Gazy oraz w Betlejem trafił sprzęt diagnostyczny. W kwietniu, szpital w Bergamo, a więc w mieście włoskim najbardziej dotkniętym pandemią otrzymał 60 tys. euro, natomiast domy dla starszych osób w Umbrii różne materiały sanitarne. Franciszek wsparł również stworzenie funduszu pomocowego na czas zagrożenia przy Papieskich Dziełach Misyjnych kwotą 750 tys. dolarów.

