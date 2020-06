W niedzielę na Jasnej Górze odbywała się pielgrzymka przedsiębiorców. Wzięła w niej udział m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która po Mszy Świętej w intencji przedsiębiorców, pracodawców i pracowników weszła na ambonę i wygłosiła ponad 10-minutowe przemówienie.

Na tę sytuację zareagował m.in. rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w przesłanym mediom oświadczeniu przypomniał, że ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego.

Biskupi już w 2005 r. we wskazaniach KEP do nowego wydania Odnowionego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego zwrócili uwagę, że „ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją słowa Bożego”.

Późnym wieczorem w niedzielę ojcowie paulini wydali oświadczenie, w którym poinformowali o przygotowaniu specjalnego dokumentu, w którym zapisane będą zasady występowania osób świeckich podczas wydarzeń religijnych na Jasnej Górze.

"W odpowiedzi na bieżącą debatę publiczną informuję, iż od chwili powołania nowego zarządu Jasnej Góry, a więc od dnia 26 maja 2020, trwają prace nad stworzeniem dokumentu regulującego publiczne wystąpienia osób świeckich podczas wydarzeń religijnych oraz inne zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem pielgrzymek do naszego Sanktuarium. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca" - napisał w przesłanym KAI oświadczeniu o. Michał Legan OSPPE, rzecznik prasowy Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.