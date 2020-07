Prawie połowa Polaków zadowolonych z wyników wyborów prezydenckich  

Blisko 49 proc. ankietowanych jest zadowolonych z wyników wyborów prezydenckich - wynika z sondażu United Surveys przygotowanego na zlecenie wtorkowej DGP i RMF FM. Tylko nieco mniej, bo 47 proc., jest przeciwnego zdania, a tylko ok. 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W sondażu United Surveys przygotowanym na zlecenie wtorkowej DGP i RMF FM zapytano o zadowolenie z wyniku wyborów, by sprawdzić - jak pisze dziennik - jak reagują np. wyborcy, których część w II turze bardziej niż na danego kandydata zagłosowała przeciwko jego rywalowi.

"Mogło się okazać, że jest grupa wyborców, która, choć jej kandydat nie wygrał, jest zadowolona z jego poparcia. To badanie pokazuje jednak głęboki podział między Polakami na Polskę PiS i niePiS. Polska PiS jest zadowolona, Polska niePiS jest niezadowolona" - powiedział Marcin Duma z United Surveys.

Blisko 49 proc. (48,7 proc.) ankietowanych jest zadowolonych z wyników wyborów prezydenckich. Tylko nieco mniej, bo 47 proc., jest przeciwnego zdania, a 4,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W podziale na miejsce zamieszkania z wyników prezydenckiego wyścigu najbardziej zadowoleni są mieszkańcy wsi, miast do 50 tys. i tych liczących od 50 do 250 tys. mieszkańców (w każdej kategorii ponad 50 proc. zadowolonych). Wyraźnie mniej usatysfakcjonowani są mieszkańcy miast od 250 do 500 tys. mieszkańców (69 proc. niezadowolonych) i powyżej 500 tys. (67 proc.).

W sondażu zapytano też o poparcie dla partii. PiS może liczyć na 37,5 proc., a Koalicja Obywatelska na 29,1 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 8,7 proc. Lewica może liczyć na 8 proc., a ludowcy na 5,4. 11,3 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.